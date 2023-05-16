بايدن يحاول مجددا الاتفاق مع المعارضة على الدين العام

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، قادة المعارضة البرلمانية الجمهورية، في محاولة للاتفاق على الدين والنفقات العامة، مما قد يبدد خطر التخلف عن سداد الديون.

يستقبل الرئيس الأميركي مجددا عند الساعة الثالثة بتوقيت واشنطن (19:00 بتوقيت غرينتش) في البيت الأبيض قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي الأربعة في الكونغرس، وفق وكالة «فرانس برس». المدعو الأهم سيكون كما حصل خلال لقاء مماثل في 9 مايو، كيفن ماكارثي، رئيس مجلس النواب، حيث يحظى الجمهوريون بغالبية بسيطة ويعتمد عليه المصير المالي للولايات المتحدة على المدى القصير.

كررت الخزانة الأميركية القول، الإثنين، إن الولايات المتحدة قد تصبح في حالة تخلف عن السداد، اعتبارا من 1 يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لرفع سقف الدين. تتفاوض الفرق من الجانبين باستمرار منذ أسبوع، والآراء تختلف حول تقدم المحادثات.

بايدن.. «متفائل»

قال بايدن، أول من أمس الأحد: «ما زلت متفائلا، لأنني شخص متفائل بالفطرة، لكنني أعتقد فعليا أن هناك رغبة من جانبهم ومن جانبنا للتوصل إلى اتفاق. أعتقد أننا سنتوصل إلى ذلك». من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أنه في الوقت الراهن لا يزال الرئيس الأميركي يعتزم السفر، الأربعاء، للقيام بجولة دبلوماسية في آسيا والمحيط الهادئ.

اختار كيفن ماكارثي لهجة مختلفة تماما، وقال أمس الإثنين: «أعتقد أن مواقفنا لا تزال متباعدة جدا. لا يبدو لي أن (البيت الأبيض والديموقراطيين) يريدون اتفاقا». يفترض أن يصوت الكونغرس الأميركي سريعا على رفع سقف الدين العام، وإلا ستجد الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. يرفض الجمهوريون ذلك طالما لم يقبل بايدن القيام بتخفيضات كبرى في الميزانية.



في الواقع، تم تجاوز سقف الدين البالغ 31 ألف مليار دولار في مطلع السنة، لكن الحكومة الفيدرالية تمكنت حتى الآن من التعايش معه بفضل مناورات حسابية.



إذا طال أمد هذا الوضع، فلن تتمكن من دفع الرواتب أو المعاشات التقاعدية أو سداد الدائنين أو خدمة الديون: سيشكل ذلك للمرة الأولى تخلفا عن السداد من قبل القوة الاقتصادية الأولى في العالم.



رسميا، يريد البيت الأبيض أن يبدو ثابتا على موقفه ولا يعتزم التفاوض على رفع سقف الدين الذي لطالما كان إجراء روتينيا ويجب ألا يأخذ منحى سياسيا، كما قال الرئيس بايدن، لأن الدين راكمته حكومات من الجانبين.



التصويت على سقف الدين 78 مرة

قال نائب وزير الخزانة والي أديمو، أول من أمس الأحد: «الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحل مشكلاتنا هو أن يصوت الكونغرس على رفع سقف الدين، وهو ما سبق أن فعله 78 مرة» في الماضي. لكن في الواقع بدأت إدارة بايدن والمحافظون بالفعل في التدقيق بالأرقام. وهناك عدة خيارات على الطاولة.

- إرجاء مباحثات بين بايدن والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين للأسبوع المقبل

يمكن أن يتفق الجمهوريون والديموقراطيون على أن يتم إلغاء عشرات المليارات من الدولارات الواردة للاستجابة لوباء «كوفيد-19»، لكن لم تستخدم أبدا، بشكل يمكن أن يخفض الإنفاق العام. كما يجري التباحث، حسب الصحافة الأميركية، بتشديد شروط منح بعض الإعانات الاجتماعية للعائلات المتواضعة.

ينفد الوقت بشكل سريع أيضا، لأن الجدول الزمني البرلماني ضيق من الآن وحتى 1 يونيو. فمجلس النواب ومجلس الشيوخ اللذان يشكلان معا الكونغرس، ويجب أن يصوتا معا على الدين، ليسا منعقدين في الوقت ذاته حتى ذلك الحين، إلا خلال أربعة أيام.