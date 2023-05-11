إرجاء مباحثات بين بايدن والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين للأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن المباحثات التي كانت مقررة الجمعة بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي، أرجئت حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مطلع على المباحثات أن هذا الإرجاء هو «خطوة إيجابية»، إذ يؤشر إلى تحقيق تقدّم بين فريقي الطرفين، وبناء عليه لم يكن الجمعة موعدًا مناسبًا لعقد اجتماع على مستوى الرئيس وزعماء الجمهوريين في الكونغرس.

- «النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

وفي وقت سابق اليوم، حذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة إذا تخلّفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

وقالت مديرة العلاقات العامة لدى الصندوق جولي كوزاك للصحفيين اليوم الخميس: «تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلّفت (واشنطن) عن السداد»، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.