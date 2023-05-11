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«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 05:30 مساء
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أرشيفية: الإنترنت)
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حذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة إذا تخلّفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

وقالت مديرة العلاقات العامة لدى الصندوق جولي كوزاك للصحفيين اليوم الخميس: «تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلّفت (واشنطن) عن السداد»، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل، وفق وكالة «فرانس برس».

تحذير أميركي من التخلف عن سداد الديوان اعتبارًا من يونيو 
وفي أوائل مايو الجاري، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن بلادها مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

وقالت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: «أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع كونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ».

وأضافت وزيرة الخزانة «بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها».

قبل ذلك، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام «المفرط».

ووصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي، فيما اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.\

وإذا لم يرفع كونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد.

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