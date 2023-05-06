  • Alwasat News
Atwasat

القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في الهند

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 06:13 مساء
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في الهند
طائرة ميراج 2000 في طلعة تدريبية. (أ ف ب)
alwasat radio

فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا حول مجموعة تاليس للأسلحة للاشتباه بحصولها عن طريق الفساد على عقد مع الهند لتجديد طائرات هذا البلد من طراز «ميراج 2000»، على ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر مطلع على الملف.

وأفادت المجموعة الفرنسية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية للطيران والدفاع، أنها تنفي «بحزم هذه المزاعم». وأوضح المصدر أن التحقيق الذي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية يدور حول شبهات فساد، بحسب «فرانس برس».

وذكرت إذاعة «راديو فرانس» التي كشفت المعلومات أن سانجاي باندري، الوسيط الهندي المقيم في بريطانيا، «يؤكد أنه ساعد تاليس على الفوز بصفقة لتجديد طائرات ميراج 2000 في الهند وتقاضى بدلاً من خلال قناة مالية في الخارج».

 عقد بقيمة تقارب 1.4 مليار يورو لتحديث الأسطول الهندي
وأبرمت الهند مع باريس في 2011 عقدًا بقيمة تقارب 1.4 مليار يورو لتحديث أسطولها المؤلف من 51 طائرة ميراج 2000 اشترتها في الثمانينات، ينص خصوصًا على أن تقوم شركتا داسو وتاليس بتجهيز الطائرات بأنظمة إلكترونية حديثة وتجهيزات حربية إلكترونية ورادار أكبر قوة.

-  اليونان تشتري 3 فرقاطات و6 مقاتلات «رافال» فرنسية مع احتفالها بالاستقلال عن الدولة العثمانية
-  إندونيسيا تشتري من فرنسا 42 مقاتلة «رافال»

وقدم باندري شكوى أولى أمام محكمة التجارة في نانتير قرب باريس للمطالبة بـ11 مليون يورو يقول إنه كان ينبغي أن يتقاضاها لقاء مساعدة قدمها لتوقيع العقد. ويؤكد بحسب «راديو فرانس» أن تاليس حصلت على العقد بعد شهر من زيارة قام بها إلى باريس في يونيو 2011، التقى خلالها مسؤولين في تاليس وتوصل إلى اتفاق شفهي حول المبلغ الذي يفترض أن يتقاضاه.

التحقيق في  شروط بيع فرنسا 36 طائرة رافال للهند 
وهو يدعي بحسب «راديو فرانس» أنه «أتاح لتاليس إزالة كل العراقيل التي كانت تعترض توقيع العقد».

وردت المجموعة مؤكدة أن «تاليس لم توقع أي عقد مع باندري أو مع شركاته في إطار هذا المشروع»، مشيرة إلى أن «محكمة التجارة في نانتير سبق أن ردت شكوى باندري في 28 أكتوبر 2022».

وأكدت المجموعة أن «تاليس تحترم القانون وتطبق سياسة تقضي بعدم التسامح إطلاقًا مع الفساد واستغلال النفوذ». كما يحقق قضاة ماليون باريسيون منذ يونيو 2021 في شروط بيع فرنسا 36 طائرة رافال للهند في سبتمبر 2016 لقاء 7.8 مليارات يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والخمس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والخمس في ...
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة

الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت

استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت
مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين
بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة

حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصادرات الألمانية تسجل تراجعًا حادًا في مارس
الصادرات الألمانية تسجل تراجعًا حادًا في مارس
انتهاء إضراب موظفي القطاع العام في كندا
انتهاء إضراب موظفي القطاع العام في كندا
الرئيس الإيراني يختتم زيارته إلى دمشق وتأكيد ثنائي على التعاون في مرحلة إعادة الإعمار
الرئيس الإيراني يختتم زيارته إلى دمشق وتأكيد ثنائي على التعاون في...
أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى التوقعات
أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى التوقعات
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع إلى 3.4%
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ......
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني ......
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
المزيد
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في الهند
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في ......
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام...
ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية 2030
ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية ......
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع إلى 3.4%
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع......
أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى التوقعات
أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى ......
المزيد