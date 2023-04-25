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تركيا تفرض رسوم استيراد 130% على بعض واردات الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 06:14 مساء
تركيا تفرض رسوم استيراد 130% على بعض واردات الحبوب
تعبئة القمح من الحقول على متن شاحنات. (أرشيفية: الإنترنت)
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فرضت تركيا رسوم استيراد بلغت 130 بالمئة على بعض واردات الحبوب، ومنها القمح والذرة، وفق قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء.

وقالت «رويترز» إن رسوم الاستيراد تأتي بعد أن أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن بعض التجار قالوا إن القرار التركي يهدف في الغالب إلى حماية قطاعاتها الزراعية المحلية قبل انتخابات 14 مايو المقبل.

ووفقًا للائحة التنظيمية السابقة، لم تكن هناك ضريبة استيراد على القمح والشعير والجاودار (الشيلم) والشوفان والذرة والذرة الرفيعة حتى 30 أبريل. وبقرار يوم الثلاثاء، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، سيجري فرض رسوم استيراد بنسبة 130% على واردات الحبوب.

ويبدأ حصاد القمح والشعير في تركيا في مايو. وخفضت تركيا رسوم الاستيراد على الحبوب والسلع الزراعية الأخرى بعد تفشي الجائحة في أواخر العام 2020 وأوقفتها قبل نحو عام.

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