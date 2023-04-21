صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل صندوق الثروة السيادي النروجي، الذي يعد الأكبر في العالم مكاسب قدرها 84 مليار دولار في الربع الأول من العام، بفضل تحسن سوق الأسهم بعد خسائر كبيرة العام الماضي، وفق ما أعلن البنك المركزي الجمعة.

ويعوّض الأداء القوي الذي يعادل عائدات نسبتها 5,9% نحو نصف خسارة الصندوق الهائلة التي سجّلت العام الماضي وبلغت 165,4 مليار دولار في ظل الاضطرابات التي أثارها اندلاع حرب أوكرانيا.

وكانت قيمة الصندوق الذي يعد من بين أكبر المستثمرين في العالم تبلغ 1,34 تريليون دولار أواخر مارس، أي ما يعادل 245 ألف دولار تقريبا لكل من سكان النروج البالغ عددهم 5,5 مليون.

وقال نائب مدير الصندوق تروند غراند، في بيان، إن «استثمارات الأسهم كانت المساهمة الأكثر إيجابية لعائدات الفصل»، مضيفا أن «الارتفاع في سوق الأسهم كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الكمالية».

الصندوق يملك حصصا في أكثر من 9200 شركة حول العالم

ويهدف الصندوق الذي تغذي عائداته شركات النفط والغاز النروجية إلى تمويل عمليات الإنفاق المستقبلية في الدولة، التي يعرف نظام الرعاية الاجتماعية لديها بسخائه.

وبحسب تصنيف «معهد صندوق الثروة السيادي»، يحتل الصندوق النروجي المرتبة الأولى عالميا، متفوقا على مؤسسة الاستثمار الصينية وصناديق أبوظبي والكويت وسنغافورة.

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وحققت الأسهم التي شكّلت 70% من محفظة الصندوق النروجي أواخر مارس، مكاسب بنسبة 7,4% في الربع الأول من العام.

ويملك الصندوق حصصا في أكثر من 9200 شركة حول العالم، تمثّل 1,5% من إجمالي القيمة السوقية.

وحققت استثمارات السندات التي تمثّل 27,3% من الأصول مكاسب نسبتها 2,7% خلال الفترة نفسها.

وتراجعت الحيازات العقارية وتلك في مشاريع طاقة متجددة غير مدرجة في البورصة والتي تمثّل 2,4 و0,1% على التوالي، بنسبتي 1% و3,9%.