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أسعار النفط تهبط جراء إغلاق بنك «سيليكون فالي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 08:15 صباحا
أسعار النفط تهبط جراء إغلاق بنك «سيليكون فالي»
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم الثلاثاء، بعدما تسبب إغلاق بنك «سيليكون فالي» الأميركي في هزة لأسواق الأسهم وأثار مخاوف من أزمة مالية جديدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 87 سنتا أو 1.1% إلى 79.90 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 85 سنتا، أو 1.1%، إلى 73.93 دولار، حسب وكالة «رويترز».

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وأثار الإغلاق المفاجئ للبنك مخاوف بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك الأخرى نتيجة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، كما حفز التكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي قد يبطئ وتيرة تشديده النقدي.

وأطلقت السلطات الأميركية إجراءات طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد أن أدت مخاوف من انتشار العدوى من فشل بنك «سيليكون فالي» إلى بيع أصول داخل الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

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