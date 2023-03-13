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إغلاق بنك أمريكي جديد بسبب مخاوف السيولة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 12:05 مساء
إغلاق بنك أمريكي جديد بسبب مخاوف السيولة
بنك سيجناتشر. (الإنترنت)
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أعلنت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية، إغلاق بنك سيجناتشر، بعد إغلاقها «سيليكون فالي» بسبب مخاوف نظامية.

وأفادت الجهات التنظيمية الأحد، أنها أغلقت بنك سيجناتشر ومقره نيويورك، وهي مؤسسة مالية ثانية أغلقت أبوابها بعد انهيار بنك سيليكون فالي، بحسب موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

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أفادت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، في بيان مشترك مساء الأحد: «نعلن عن مخاطرة نظامية استثنائية لبنك سيجناتشر، وأغلقت السلطة التشريعية في ولاية نيويورك البنك اليوم.

خطة إنقاذ مماثلة
وأفاد البيان أن هناك خطة إنقاذ مماثلة لتلك المنفذة لسيليكون فالي، وسيحصل المدعون على جميع أموالهم، ولن يكون هناك أي عبء على دافعي الضرائب.

وتفيد سي إن بي سي نيوز بأن بنك سيجناتشر هو أحد البنوك الرئيسية في عالم العملات الرقمية، وفي 31 ديسمبر كان للبنك 110.4 مليار دولار من الأصول، و88.6 مليار دولار من إجمالي الودائع.

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