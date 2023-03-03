«فوكسكون» تعلن نيتها بناء مرفق جديد لتصنيع أجهزة «آيفون» في الهند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة أن شركة «آبل» الأميركية ستصنع هواتف «آيفون» في مصنع جديد تعتزم شركة «فوكسكون» التايوانية، المورد الرئيسي للعملاق الأميركي، فتحه في الهند.

عانى تصنيع هواتف آيفون في الأشهر الأخيرة من اضطرابات كبيرة في موقع تشنغتشو الصيني، أكبر مصنع لشركة «فوكسكون» ينتج الهواتف الشهيرة للعلامة التجارية بسبب عودة تفشي فيروس «كورونا» المستجد والاحتجاجات على ظروف العمل نهاية العام 2022، حسب وكالة «فرانس برس».

نتيجة لذلك، تسعى الشركة الأميركية العملاقة إلى تنويع سلسلة إنتاج هاتفها الرئيسي خارج الصين، خصوصا على خلفية التوترات الدبلوماسية المستمرة مع الولايات المتحدة.

قال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا باسافاراج إس بوماي على تويتر الجمعة «سيتم إنتاج هواتف آبل قريبا في ولايتنا»، متابعا «إضافة إلى السماح بخلق 100 ألف فرصة عمل سيوفر ذلك العديد من الفرص في ولاية كارناتاكا».