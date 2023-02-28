اجتماع عربي يبحث اتفاقية التعاون الجمركي

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش رؤساء ومديرو سلطات الجمارك بالدول العربية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز النفاذ بعد أن صادقت عليها سبع دول عربية أعضاء.

وينعقد الاجتماع 43 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية اليوم، ومن المقرر أن يناقش إنشاء لجنة فنية لتنفيذ ما جاء في اتفاقية التعاون الجمركي العربي من بنود، وفق بيان صادر عن جامعة الدول العربية.

ويبحث مديرو الجمارك العرب توصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، التي تتضمن عددا من الموضوعات المهمة مثل مركز المعلومات الجمركي العربي، وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا، ودليل الأحكام المسبقة وكذلك النظر في اعتماد مشروع دليل المشغل الاقتصادي العربي الموحد، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، وفق بيان الجامعة.