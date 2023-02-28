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اجتماع عربي يبحث اتفاقية التعاون الجمركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 12:34 مساء
اجتماع عربي يبحث اتفاقية التعاون الجمركي
شعار جامعة الدول العربية، (أرشيفية: الإنترنت)
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يناقش رؤساء ومديرو سلطات الجمارك بالدول العربية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز النفاذ بعد أن صادقت عليها سبع دول عربية أعضاء. 

وينعقد الاجتماع 43 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية اليوم، ومن المقرر أن يناقش إنشاء لجنة فنية لتنفيذ ما جاء في اتفاقية التعاون الجمركي العربي من بنود، وفق بيان صادر عن جامعة الدول العربية.

ويبحث مديرو الجمارك العرب توصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، التي تتضمن عددا من الموضوعات المهمة مثل مركز المعلومات الجمركي العربي، وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا، ودليل الأحكام المسبقة وكذلك النظر في اعتماد مشروع دليل المشغل الاقتصادي العربي الموحد، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، وفق بيان الجامعة.

تنظيم  «ترانزيت» بين الدول العربية
ومن المقرر أن يدعو الاجتماع الدول الأعضاء إلى سرعة التوقيع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «ترانزيت» بين الدول العربية المعدلة والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 109 حتى تدخل حيز النفاذ لما لها من تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني، وغيرها من الموضوعات الجمركية وما يستجد من أعمال، حسب البيان.

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