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روسيا تتهم الغرب بـ«زعزعة استقرار» قمة مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 08:37 مساء
روسيا تتهم الغرب بـ«زعزعة استقرار» قمة مجموعة العشرين
وزراء مالية دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في الهند. (الإنترنت)
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اتهمت روسيا الغربيين السبت بأنهم «زعزعوا استقرار» قمة مجموعة العشرين المالية في الهند عبر محاولة العمل على تبني بيان مشترك حول أوكرانيا من طريق «الاستفزاز»، الأمر الذي لم يحصل بسبب تباينات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نأسف لكون أنشطة مجموعة العشرين لا تزال عرضة لزعزعة الاستقرار من جانب الغرب المشترك، ولاستخدامها بطريقة مناهضة لروسيا»، وفق «فرانس برس».

واختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم في الهند السبت من دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب الخلافات مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.

 الاتفاق على حلول في مواجهة التحديات
وسعى وزراء المال والمحافظون المجتمعون منذ الجمعة في العاصمة التكنولوجية للهند بنغالور، إلى الاتفاق على حلول في مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، في سياق الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخّم.

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والسبت، نشرت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، «ملخّصاً» للمناقشات في ختام الاجتماعات، ولكن من دون بيان مشترك. وأشار النص إلى أنّ «معظم الأعضاء دانوا بشدّة الحرب في أوكرانيا... مع تقييمات مختلفة للوضع والعقوبات». وذكرت ملاحظة توضيحية أنّ الصين وروسيا فقط لم توافقا على فقرتَين تتعلّقان بأوكرانيا.

وقال المسؤول الهندي جاي سيث للصحفيين إن ممثلي روسيا والصين لم يوقعوا الملخص حول أوكرانيا، بحجة أن دورهم يكمن في «مناقشة مسائل اقتصادية ومالية». وخلال اجتماعات وزراء مال مجموعة العشرين العام الماضي برئاسة إندونيسيا، لم يتمّ التوصّل إلى بيان مشترك أيضاً. 

 تخفيف اللهجة المستخدمة بشأن أوكرانيا
وأكدت وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينيو أنّ «المحادثات كانت أصعب مما شهدته الاجتماعات السابقة (لوزراء المال) لأنّ الحرب مستمرة». وبالتالي؛ فإنّ «بعض المواقف قد لا تكون بنّاءة بما فيه الكفاية حول بعض المسائل» على ما ذكرت الوزيرة من غير أن تذكر بلداً محدداً.

وقال مسؤولون عديدون إنّ الصين كانت تريد تخفيف اللهجة المستخدمة بشأن أوكرانيا في الإعلان المشترك لوزراء مال مجموعة العشرين. وأشار أحدهم إلى أنّ «الصين لا تريد التنديد بالحرب» التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

وتواصلت المحادثات سعياً للاتفاق على صيغة للبيان حتى الساعة الثانية صباحاً (8,30 ت غ)، بحسب مسؤول آخر، ولكن من دون جدوى. وامتنعت الصين عن تأييد أو انتقاد الهجوم الروسي وأعربت مراراً عن دعمها لموسكو بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وبعد مرور عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، كشفت بكين الجمعة عن وثيقة تؤكد موقفها. وتقدّم الوثيقة المؤلّفة من «12 نقطة» الصين على أنّها جهة محايدة تدعو كلا الطرفين إلى البدء بمحادثات سلام.

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