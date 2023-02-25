الصين تتوسط في محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل معارك طاحنة السبت، في أوكرانيا وخصوصا في الشرق مع دخول النزاع عامه الثاني، بينما تستعد الصين التي دعت إلى محادثات سلام روسية أوكرانية، لاستقبال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في البحر الأسود تراقب أوكرانيا نشاط الأسطول الروسي، فيما قالت الناطقة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ناتاليا غومنيوك، إن القوات الروسية حشدت تسع سفن بينها قاذفة صواريخ، مضيفة «منذ أمس، ضاعفوا تجميعها ما قد يشير إلى استعدادات لتوسع جديد»، وفق وكالة «فرانس برس».

أنشطة استطلاع جارية

وتابعت جرى «إطلاق إنذار جوي مرتين اليوم فوق كامل أراضي أوكرانيا وفي المناطق الجنوبية»، مشيرة إلى أنشطة استطلاع جارية.

- زيلينسكي يعتزم لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح السبت، إن ميدانياً «يواصل العدو تركيز جهوده الرئيسية على العمليات الهجومية باتجاه كوبيانسك وليمان وباخموت وأدفيفكا وتشاخستارسك»، مضيفة أن الأوكرانيين صدوا الجمعة «نحو سبعين هجومًا للعدو من هذه الاتجاهات».

وفي الوقت نفسه قصفت القوات الروسية عددا من البلدات في منطقتي تشيرنيغوف (شمال) وسومي وخاركيف (شمال شرق)، حسب هيئة الأركان.

من جهته، أعلن البرلمان الأوكراني، أنه صوّت الجمعة على زيادة عرض شريط بطول كيلومترين على طول الحدود الأوكرانية الروسية والأوكرانية البيلاروسية «سيكون عمليا منطقة ملغومة».

ودبلوماسيا، دعت الصين الروس والأوكرانيين، اليوم السبت، لإجراء محادثات سلام، بعد الإشادة بتوسطها في أسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية أدى إلى سقوط أكثر من 150 ألف قتيل وجريح من الجانبين حسب تقديرات غربية، ونزوح نحو ثمانية ملايين أوكراني.

لوكاشنكو وماكرون في بكين

من جانبها أعلنت بكين عن زيارة دولة من الثلاثاء إلى الخميس المقبلين، سيقوم بها ألكسندر لوكاشينكو الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت بيلاروس سمحت باستخدام أراضيها لشن الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تشغل بلاده مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، أنه سيزور الصين «في بداية إبريل»، داعيًا بكين إلى «مساعدتنا في الضغط على روسيا» من أجل «وقف العدوان وبناء السلام».

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذا السلام «لا يمكن تحقيقه إلا إذا مر عبر إنهاء العدوان الروسي وانسحاب القوات واحترام السيادة الإقليمية والشعب الأوكراني».

وخلافًا للشكوك الأميركية والألمانية، اعتبر ماكرون أن «التزام الصين بجهود السلام أمر جيد تمامًا».

من جانبها أيدت المقترحات الصينية، كازاخستان وهي قوة اقتصادية كبيرة في آسيا الوسطى وحليف لروسيا وحافظت حتى الآن على موقف متوازن من الحرب في أوكرانيا.

وكانت بكين نشرت الجمعة وثيقة من 12 نقطة في ذكرى الغزو الروسي تدعو إلى محادثات سلام و«حل سياسي».

وترفض بكين في الوثيقة أي لجوء إلى أسلحة نووية بعد أن لوحت موسكو بهذا التهديد.

وشككت الدول الغربية في جدوى هذه المقترحات بشكل عام، بينما امتنعت الصين عن التصويت الخميس على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بانسحاب «فوري» للقوات الروسية.

وقالت موسكو إنها «تشاطر بكين اعتباراتها» مع إصرارها على ضرورة «الاعتراف بالحقائق الجديدة» على الأرض.

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، «أريد أن أصدق أن الصين ستكون إلى جانب عالم عادل، أي إلى جانبنا».

واعتبر مشاركة بكين «إيجابية»، مؤكدا أنه يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ.