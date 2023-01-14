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واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها.. وسط خلافات الجمهوريين والديموقراطيين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 08:40 صباحا
واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها.. وسط خلافات الجمهوريين والديموقراطيين
مبنى الكونغرس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)
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زادت حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن قضية سداد الديون الأميركية المثيرة للجدل، إذ حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتجنب التخلف عن سداد الديون.

في رسالة وجهتها الوزيرة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفين مكارثي، أكدت يلين أن وزارتها «تستعد اعتبارا من هذا الشهر»، لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة، وفق وكالة «فرانس برس».

آجال أقساط الديون الأميركية
ورغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون موقتة، فإن يلين حذرت من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها. ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.

وأوضحت في رسالتها أن «الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض في الاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي».

لكن الغالبية الجمهورية في مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديموقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحفيين الخميس إن «الإنفاق خارج عن السيطرة وليست هناك رقابة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو». وأضاف: «نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد وسنحرص على أن ذلك ما سيحدث»، حسب «فرانس برس».

على الجانب الديموقراطي، اعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح جانيت يلين «مقلق للغاية»، واتهم الجمهوريين «بالاعتقاد بأنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية». أما البيت الأبيض، فقد دعا الكونغرس إلى رفع سقف ديون البلاد، مشيرا إلى أنه ليست لديه نية للتفاوض مع الغالبية الجمهورية حول الموضوع.

التأمين الصحي للمتقاعدين
وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار، للصحفيين إن المشرّعين الجمهوريين والديموقراطيين يتعاونون عادة بشأن الموضوع وذلك هو المطلوب، مضيفة أنه لا ينبغي تسييس مسألة الديون. وقال مساعدها أندرو بيتس إن «الجمهوريين في مجلس النواب يقولون للأميركيين حرفيا إنهم مستعدون لإحداث أفظع انهيار في التاريخ الحديث إذا لم يتمكنوا من خفض الإنفاق على البرامج الأكثر شعبية».

ومن بين النفقات التي يقول الديموقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغاءها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي خصوصا للمتقاعدين، وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء. وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الملف جدلا، ففي حين رفع المشرّعون أو علقوا الحد الأقصى للمديونية 78 مرة منذ العام 1960 من دون صعوبة في غالب الأحيان، فإن المرة 79 في ديسمبر 2021 تسببت في توترات خطرة بين الحزبين.

وقد اعتبرت الأقلية الجمهورية آنذاك أن رفع السقف سيكون بمثابة إعطاء صكّ على بياض للرئيس الأميركي، واتهموه بالمساهمة في مفاقمة التضخّم. واعتبر الديمقراطيون أن رفع الحد غرضه سداد الأموال المقترضة، بما في ذلك مليارات أنفقت في عهد الرئيس دونالد ترامب، وفق «فرانس برس».

ووافق حينها الكونغرس على رفع الحد الأقصى إلى 31.381 مليار دولار في منتصف ليل اليوم الذي تم فيه الوصول إلى السقف السابق.

في رسالتها الجمعة، شدّدت جانيت يلين على أن رفع السقف أو تعليقه «لا يعني السماح بإنفاق جديد»، ولكن ببساطة «السماح للحكومة بتمويل الالتزامات القانونية التي تعهّد بها الكونغرس ورئيس كل من الحزبين في الماضي».

وفي إشارة إلى القلق من فكرة التخلف عن السداد، قفزت معدلات فائدة السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل بعد نشر الرسالة. وارتفع العائد على سندات الخزينة لمدة شهر واحد إلى 4.43%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا (سبتمبر 2007). وكانت الفائدة قد ارتفعت كثيرًا في الأشهر الأخيرة بسبب تشديد الاحتياطي الفدرالي الأميركي للسياسة النقدية.

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