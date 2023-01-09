  • Alwasat News
Atwasat

البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاعا كبيرا في الأجور «متجاوزة المعايير التاريخية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 06:29 مساء
البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاعا كبيرا في الأجور «متجاوزة المعايير التاريخية»
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يتوقّع أن تكون زيادة الأجور في منطقة اليورو «قوية جدا» في العام المقبل، متجاوزة المعايير التاريخية، وفقا لمقال نشره البنك المركزي الأوروبي الإثنين.

وأكّد مؤلفّو المقال الذي نشر في النشرة الشهرية للبنك «يتوقّع أن تكون زيادة الأجور خلال الأرباع المقبلة قوية جدا مقارنة بالاتجاهات التاريخية». وأوضحوا أن هذه الزيادة ستعكس «بعض الموازنة بين الأجور ومعدلات التضخم المرتفعة» التي لوحظت منذ العام 2021، بحسب «فرانس برس».

انخفاض الارتفاع السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية 
في منطقة اليورو، انخفض الارتفاع السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10% في ديسمبر بعد عام ونصف عام من الارتفاع المتواصل.

لكن تقويض الأسعار للأجور يعني أن «الأجور الحقيقية أقل بكثير» حتى الآن مما كانت عليه في العام 2019 «قبل جائحة» كوفيد-19، كما أوضح واضعو التقرير.

-  لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور
-  الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤكد استمراره في رفع الفائدة لكبح التضخم

في الربع الثاني من العام 2022، كان المعدل السنوي الحقيقي لزيادة الأجور سلبيا عند -5.2% في منطقة اليورو، وفقا للمقال. وهذا قد يدفع النقابات إلى «المطالبة بزيادات أكبر في الأجور في جولات المساومة المستقبلية» خصوصا في القطاعات المنخفضة الأجور، كما أضافوا.

الوضع الجيّد لسوق العمل رغم التباطؤ في الاقتصاد
وستعكس الزيادات القوية في الأجور في المستقبل أيضا الوضع الجيّد لسوق العمل رغم التباطؤ في الاقتصاد كما أوضح البنك المركزي الأوروبي.

وفي هذا السياق، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في نوفمبر عند 6.5% من اليد العاملة الناشطة، وهو أدنى مستوى تاريخيا سجّل للمرة الأولى في أكتوبر، وفقا لبيانات يوروستات التي نشرت الإثنين.

ويتوقع أن الأجور في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 4.5% في 2022 وسترتفع بنسبة 5.2% هذا العام، وفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
أسعار النفط ترتفع بعد فتح الحدود في الصين
أسعار النفط ترتفع بعد فتح الحدود في الصين
أسعار الذهب العالمية تقفز 13 دولارا
أسعار الذهب العالمية تقفز 13 دولارا
دراسة: «التنين الأصفر» يهدد حمضيات البحر الأبيض المتوسط
دراسة: «التنين الأصفر» يهدد حمضيات البحر الأبيض المتوسط
الحكومة البريطانية تلتقي النقابات بعد إضرابات واسعة
الحكومة البريطانية تلتقي النقابات بعد إضرابات واسعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ...
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم...
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو ......
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر...
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%...
المزيد
فرنسا تستعد لاحتجاجات ضد مشروع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما
فرنسا تستعد لاحتجاجات ضد مشروع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما...
البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاعا كبيرا في الأجور «متجاوزة المعايير التاريخية»
البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاعا كبيرا في الأجور ......
الأمم المتحدة تدعو إلى «استثمارات ضخمة» لإعادة إعمار باكستان
الأمم المتحدة تدعو إلى «استثمارات ضخمة» لإعادة إعمار باكستان...
الحكومة البريطانية تلتقي النقابات بعد إضرابات واسعة
الحكومة البريطانية تلتقي النقابات بعد إضرابات واسعة...
دراسة: «التنين الأصفر» يهدد حمضيات البحر الأبيض المتوسط
دراسة: «التنين الأصفر» يهدد حمضيات البحر الأبيض المتوسط...
المزيد