البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاعا كبيرا في الأجور «متجاوزة المعايير التاريخية»

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقّع أن تكون زيادة الأجور في منطقة اليورو «قوية جدا» في العام المقبل، متجاوزة المعايير التاريخية، وفقا لمقال نشره البنك المركزي الأوروبي الإثنين.

وأكّد مؤلفّو المقال الذي نشر في النشرة الشهرية للبنك «يتوقّع أن تكون زيادة الأجور خلال الأرباع المقبلة قوية جدا مقارنة بالاتجاهات التاريخية». وأوضحوا أن هذه الزيادة ستعكس «بعض الموازنة بين الأجور ومعدلات التضخم المرتفعة» التي لوحظت منذ العام 2021، بحسب «فرانس برس».

انخفاض الارتفاع السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية

في منطقة اليورو، انخفض الارتفاع السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10% في ديسمبر بعد عام ونصف عام من الارتفاع المتواصل.

لكن تقويض الأسعار للأجور يعني أن «الأجور الحقيقية أقل بكثير» حتى الآن مما كانت عليه في العام 2019 «قبل جائحة» كوفيد-19، كما أوضح واضعو التقرير.

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في الربع الثاني من العام 2022، كان المعدل السنوي الحقيقي لزيادة الأجور سلبيا عند -5.2% في منطقة اليورو، وفقا للمقال. وهذا قد يدفع النقابات إلى «المطالبة بزيادات أكبر في الأجور في جولات المساومة المستقبلية» خصوصا في القطاعات المنخفضة الأجور، كما أضافوا.

الوضع الجيّد لسوق العمل رغم التباطؤ في الاقتصاد

وستعكس الزيادات القوية في الأجور في المستقبل أيضا الوضع الجيّد لسوق العمل رغم التباطؤ في الاقتصاد كما أوضح البنك المركزي الأوروبي.

وفي هذا السياق، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في نوفمبر عند 6.5% من اليد العاملة الناشطة، وهو أدنى مستوى تاريخيا سجّل للمرة الأولى في أكتوبر، وفقا لبيانات يوروستات التي نشرت الإثنين.

ويتوقع أن الأجور في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 4.5% في 2022 وسترتفع بنسبة 5.2% هذا العام، وفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.