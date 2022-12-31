لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا.

وأضافت لاغارد في تصريحات نشرتها صحيفة كرواتية، إن على البنك المركزي الأوروبي منع الزيادة في الأجور من رفع معدلات التضخم المرتفع بالفعل، بحسب «سكاي نيوز».

وكان المركزي الأوروبي قد رفع معدلات الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ شهر يوليو، في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو 2%.

الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا

ونقلت صحيفة «يوتارني لست» الكرواتية عن لاغارد، السبت، قولها إن المركزي الأوروبي يعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، مضيفة أنه لا يجب أن يسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر على الأسعار على المدى الطويل أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي.

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ولم تلمح لاغارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة لكنها قالت إن البنك يجب أن «يتخذ الإجراءات الضرورية» لخفض التضخم إلى اثنين بالمئة من معدله الحالي الذي يقترب من 10%. وأضافت لاغارد أن الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون قصيرا وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية.

وكان العديد من الموظفين قد شاركوا في إضرابات في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام بهدف زيادة الأجور، إذ أضرب العاملون في قطاع السكك الحديدة في فرنسا، كما أعلن سائقو الشاحنات في إسبانيا الإضراب، كما أضرب العاملون في قطاعي المعادن والإلكترونيات في ألمانيا.