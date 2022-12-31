  • Alwasat News
Atwasat

لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 09:48 مساء
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا.

وأضافت لاغارد في تصريحات نشرتها صحيفة كرواتية، إن على البنك المركزي الأوروبي منع الزيادة في الأجور من رفع معدلات التضخم المرتفع بالفعل، بحسب «سكاي نيوز».

وكان المركزي الأوروبي قد رفع معدلات الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ شهر يوليو، في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو 2%.

الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا
ونقلت صحيفة «يوتارني لست» الكرواتية عن لاغارد، السبت، قولها إن المركزي الأوروبي يعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، مضيفة أنه  لا يجب أن يسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر على الأسعار على المدى الطويل أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي.

-  شبح التضخم يلوح في الأسواق الأميركية والأوروبية في «يوم الجمعة الأسود»
-  الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤكد استمراره في رفع الفائدة لكبح التضخم

ولم تلمح لاغارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة لكنها قالت إن البنك يجب أن «يتخذ الإجراءات الضرورية» لخفض التضخم إلى اثنين بالمئة من معدله الحالي الذي يقترب من 10%. وأضافت لاغارد أن الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون قصيرا وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية.

وكان العديد من الموظفين قد شاركوا في إضرابات في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام بهدف زيادة الأجور، إذ أضرب العاملون في قطاع السكك الحديدة في فرنسا، كما أعلن سائقو الشاحنات في إسبانيا الإضراب، كما أضرب العاملون في قطاعي المعادن والإلكترونيات في ألمانيا. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة

كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة

وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»

مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن

فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه

«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه
البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه

البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه
هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟

هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟
«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل

«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم

الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين

مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين
كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
2022 .. عام رهيب في بورصة «وول ستريت»
2022 .. عام رهيب في بورصة «وول ستريت»
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
تراجع معدل التضخم إلى 9,6% في البرتغال هذا الشهر
تراجع معدل التضخم إلى 9,6% في البرتغال هذا الشهر
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%...
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 ......
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر...
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 ......
المزيد
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو ......
تراجع النشاط الصناعي في الصين رغم رفع قيود مكافحة كوفيد
تراجع النشاط الصناعي في الصين رغم رفع قيود مكافحة كوفيد...
كرواتيا على أعتاب دخول منطقة اليورو
كرواتيا على أعتاب دخول منطقة اليورو...
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم...
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن...
المزيد