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شبح التضخم يلوح في الأسواق الأميركية والأوروبية في «يوم الجمعة الأسود»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 06:19 مساء
شبح التضخم يلوح في الأسواق الأميركية والأوروبية في «يوم الجمعة الأسود»
مارّة يمشون قرب متجر خلال يوم الجمعة الأسود في باريس، 25 نوفمبر 2022، (ا ف ب)
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من الولايات المتحدة إلى أوروبا، يلوح شبح التضخم في «يوم الجمعة الأسود»، «بلاك فرايداي»، الذي يشهد خصومات كبيرة في المتاجر وعلى الإنترنت غداة عيد الشكر، غير أن التجار لا يزالون يأملون في استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

ومنذ أشهر، يواجه أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعًا في الأسعار يهدّد الحركة التجارية في فترة عطلة أعياد نهاية العام، وحتى اللحظة، تتوقع شركة «ديلويت» لمراجعة الحسابات والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة نموًا في الإيرادات لا يتخطّى نسبة التضخم، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلك تدريجيا في الولايات المتحدة، لكنه بلغ 7.7% على أساس سنوي في العاشر من نوفمبر، ما يعني أن زيادة في الإيرادات خلال فترة الحسومات الشتوية ستؤدّي إلى انخفاض حجم المبيعات، وتزداد هذه المخاوف في أوروبا حيث أصبح «يوم الجمعة الأسود» رائجًا منذ نحو عشرة أعوام.

توقعات بانخفاض المبيعات في بريطانا
وفي المملكة المتحدة، تتوقع شركة البيانات «غلوبال داتا» انخفاضًا في حجم المبيعات خلال «يوم الجمعة الأسود»، رغم زيادة العائدات.

وفي إسبانيا، يُتوقّع أن يبلغ معدّل نفقات مستخدمي الانترنت 183 يورو خلال، مقابل معدّل 200 يورو العام الماضي، وفق شركة الاستشارات الإسبانية «تانديم أب«».

حجم تأثر الأميركيين بالتضخم
وبالنسبة للعديد من الأميركيين، يُشكّل ارتفاع سعر الوقود والأغذية تحديا، لكنهم ليسوا جميعهم متأثرين بالتضخم بالطريقة نفسها.

وتذكّر المحللة لدى وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كلير لي، بأن «أصحاب المداخيل المنخفضة هم الأكثر تأثرًا (...) لأنهم ينفقون أكثر نسبيًا على المنتجات الأساسية».

حتى الآن، أظهر المستهلكون الأميركيون أقل حساسية في مواجهة الأزمات المختلفة التي عرفوها منذ بداية الجائحة، حيث أنفقوا أكثر من المتوقع، حتى عندما أكدت مؤشرات الثقة مخاوفهم.

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