الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤكد استمراره في رفع الفائدة لكبح التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، مشيرًا إلى استمراره في هذا المنحى سعيًا لكبح تضخم كبير يواجهه اقتصاد البلاد، في مهمة يعقّدها خطر الركود.

وأعلن الاحتياطي الفدرالي أمس الأربعاء، زيادة معدلات الفائدة بقدار 0.75% كما كان متوقعًا، لتصبح ضمن هامش يتراوح بين 3.75 و4%، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن من «المبكر جدًا» البحث في تجميد معدّلات الفائدة، لافتًا إلى أن كبح التضخم سيؤدي إلى إبطاء النمو.

وشدد باول على أن خفض التضخم من خلال رفع الفوائد سيتطلب وقتًا، وقال إن الاحتياطي الفدرالي سيبدأ مناقشة إبطاء وتيرة رفع الفوائد في ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان نشر على أثر اجتماع استمر يومين أن مجلس حكام الهيئة المالية يعتبرون أن «رفعًا إضافيًا لمعدلات الفائدة سيكون مناسبًا».

رؤية تشاؤمية للاقتصاد الأميركي

وأشاروا إلى أن آثار تدابير رفع الفائدة التي أقرت منذ مارس يجب أن تؤخذ في الاعتبار من أجل التوصل إلى نمط لعمليات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وقد يكون ذلك مؤشرًا يدل على أن وتيرة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة ستكون أبطأ.

وفي تقرير أصدره قبل أسبوعين، اعتبر الاحتياطي الفدرالي أن الآفاق الاقتصادية باتت «أكثر تشاؤمًا» في الولايات المتحدة في ظلّ المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة.

وتواجه الأسر صعوبات معيشية مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب أزمات سلسلة التوريد، وقرارات الإغلاق المفاجئة في الصين، وارتفاع أسعار الطاقة مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.