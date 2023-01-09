أسعار الذهب العالمية تقفز 13 دولارا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت العقود الفورية للذهب خلال تعاملات، اليوم الإثنين، إلى مستويات قرب الـ1880 دولارا للأوقية، بمكاسب بلغت 13 دولارا للأوقية بزيادة 0.7 %. وفي المقابل ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم إلى مستويات قرب الـ1885 دولارا للأوقية بارتفاع 0.8%، وهي أعلى مستويات للمعدن الأصفر منذ نهاية أبريل 2022.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي خلال تعاملات، مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، نزولا إلى مستويات يونيو 2022، وفق نشرة «إنفستنغ» الاقتصادية التي قالت إن «تسعير الأسواق لخطوة الفدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة قد عزز من قوة الذهب، وفي المقابل زاد من الضغط على مؤشر الدولار الرئيسي، تزامنا مع البيانات الأخيرة التي دعمت الملاذ الآمن في مواجهة سيد العملات».

سياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي

قالت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، روبيلا فاروقي، «فيما يتعلق بسياسة بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، بينما يظل نمو الوظائف قويا ومعدل البطالة منخفضا، فإن التباطؤ في الأجور في ديسمبر والمراجعة الهبوطية لشهر نوفمبر ستكون أخبار مرحب بها، وقد تدعم زيادة أقل بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير»، حسب «إنفستنغ».

أظهرت بيانات يوم الجمعة الماضية أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر، في الوقت الذي ما زال فيه سوق العمل يعاني من الشح، ولكن مسؤولي بنك الاحتياطي الاتحادي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور. وانكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف وسط ضعف الطلب، مما قدم مزيدا من الأدلة على أن التضخم آخذ في الانحسار.