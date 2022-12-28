وصول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال إلى فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت سفينة تشكل وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال إلى فنلندا، على ما أعلنت الأربعاء الشركة المشغلة لشبكة الغاز في البلاد، في وقت تسعى هلسنكي إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وذكرت شركة «غازغريد» المشغلة «أثبتت سفينة الوحدة العائمة أنها الحل الأسرع والأكثر فاعلية لتقليل اعتماد فنلندا تدريجبا على الغاز الروسي وضمان استمرار إمداد فنلندا بالغاز». وتسمح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعي من طريق البحر في شكل سائل، وفق «فرانس برس».

وتتألف من منصة للرسو وسفينة تسمى وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله. ويتم جلب الغاز الطبيعي المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلى الشبكة.

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وستوفر هذه المرافق التي استأجرتها فنلندا لمدة عشر سنوات، حوالى 68 ألف طن مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وستزود المنازل والمصانع ومنتجي الطاقة في فنلندا اعتبارًا من منتصف يناير، بحسب الشركة الفنلندية.

المحطة العائمة ستوفر عمليات التسليم إلى دول البلطيق

وقال أولي سيبيلا، الرئيس التنفيذي للشركة، «يمكن أن يأتي الغاز من أي مكان في العالم يتم فيه توريد الغاز الطبيعي المسال، ولكن ليس من روسيا». وستوفر المحطة العائمة عمليات التسليم إلى دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بالإضافة إلى بولندا عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط بين فنلندا وإستونيا.

في مايو، أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها زودت فنلندا 1.49 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021 تشكل ثلثي استهلاك البلاد. إلا أن الغاز يشكل 8% فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا.

في أوروبا، تعتمد دول أخرى محطات الغاز المسال هذه لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. وفي ديسمبر، دشنت ألمانيا التي كانت تعتمد على واردات الغاز الروسي بنسبة 55%، أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال على أن تقام خمس محطات عائمة أخرى خلال العام.