شولتس: بوتين مصمم على غزو أوكرانيا لكن استمرار التواصل معه ضروري

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على احتلال أجزاء من أوكرانيا، ولا يظهر أي حدود لوحشيته، لكن لا يزال من المهم إبقاء قنوات الاتصال معه مفتوحة لتحيُّن لحظة إنهاء الحرب.

وأضاف شولتس، خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين «عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما.. إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وشولتس من أكثر القادة الغربيين تحدثًا بشكل مباشر مع بوتين منذ الغزو في 24 فبراير، واستمر آخر حديث بينهما عبر الهاتف لمدة ساعة، في الثاني من ديسمبر الجاري.

«رأينا وحشية الرئيس الروسي»

وقال المستشار الألماني، إنه لم يتضح عدد الجنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في الغزو، لكن العدد ربما يصل إلى 100 ألف.

- شولتس: روسيا تراجعت عن التهديد باستخدام السلاح النووي بعد الضغط الدولي

وأضاف شولتس «رأينا الوحشية التي يستطيع الرئيس الروسي أن يمارسها.. في الشيشان حيث قضى تقريبًا على البلد بأكمله.. أو في سورية حيث لا يوجد ضبط للنفس.. الأمر بهذه البساطة».

ومضى يقول: «لدينا آراء مختلفة تمامًا.. ومع ذلك سأستمر في التحدث معه لأنني أريد أن أشعر باللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع.. وهذا غير ممكن دون أن نتحدث معًا».