مساع إيطالية وأجنبية بالاستحواذ على مصفاة «لوك أويل» في صقلية

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وزارة الشركات والصنع في إيطاليا (وزارة التنمية الاقتصادية سابقًا)، بأن هناك «مناقشات جارية مع العديد من الشركات الوطنية والدولية المهتمة بالاستحواذ على مصفاة (إيساب دي بريولو)»، لتكرير النفط في مقاطعة صقلية، التي تسيطر عليها شركة (لوك أويل) الروسية، وتواجه خطر الإغلاق بعد سريان الحظر الأوروبي، على واردات النفط الروسي المنقول عبر البحر، يوم الإثنين الماضي.

وأشارت الوزارة في مذكرة، الجمعة، إلى أنه «بناء على الدور الاستراتيجي للمنشأة في ضمان إمدادات الطاقة بالبلاد، وضحنا لجميع الأطراف المعنية الإطار التشريعي للحصة الذهبية (golden share)»، التي ستحتفظ بها الحكومة مع المشتري المحتمل «من أجل ضمان تطوير إنتاج المصفاة وأيضًا فيما يتعلق بمستويات التوظيف والامتثال الكامل مع المعايير البيئية»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

التحكم في مصير المنشأة

وتعني رغبة الحكومة في امتلاك الحصة الذهبية، أو الأسهم الذهبية، القدرة على التحكم في مصير المنشأة بإلغاء تصويت أو فض شراكة مع صاحب الأسهم الأخرى الشريك الأجنبي المحتمل.

- بدء سريان الحد الأقصى على سعر النفط الروسي

وكانت صحيفة (إل صولي 24 أوري)، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، قد تحدثت في وقت سابق عن شركة الأسهم الخاصة الأميركية (كروس بريدج) كمشترٍ محتمل.