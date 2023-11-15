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ديكور منزلك أكثر أناقة مع اللوحات الجدارية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 10:19 صباحا
ديكور منزلك أكثر أناقة مع اللوحات الجدارية
اجعل جدران منزلك تبعث على الابتسامة من خلال لوحة جدارية مميزة (أرشيفية: الإنترنت)
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ينزعج الكثير من الأشخاص الذين قد تصدمهم بعض عيوب التشطيب عند تسلُّم شققهم وربما تظهر بعض المشاكل فيما بعد تؤثر على الحوائط مثل تأثير الرطوبة أو تقشير الدهانات أو حدوث بعض الشروخ مما قد يتطلب إعادة الطلاء أو إعادة بناء الجدار لذلك فإن اللجوء إلى إضافة اللوحات الفنية يكفي لإخفاء هذه العيوب وإضافة الأناقة لديكورات منزلك.
فجدران المنزل تضفي الكثير من الشخصية والروح على الديكور، بخلاف ما يسهم به الأثاث والألوان والمفروشات من انطباع؛ فمن خلال انتقائك للوحات فنية ذات الألوان والتراكيب المختلفة يمكنك توظيفها كالمحترفين فهي وسيلة رائعة للتعبير عن شخصيتك وإضفاء لمسة فنية على محيطك اليومي. فهي ليست مجرد قطعة فنية، بل هي تعبير عن شغفك واهتماماتك، وتجسيد لذوقك الخاص، حسب «ماي هوم».

-ألوان مميزة تطرد الطاقة السلبية من المنزل وتخلصك من التوتر
-من استخدام الألومنيوم إلى الإضاءة...أحدث صيحات أسبوع ميلانو للتصميم

مميزات اللوحات الجدارية:
- تعبر عن نفسك وأهدافك من خلال اختيار التصميم والألوان التي تعجبك.

- تتوافر لوحات جدارية بأساليب متعددة تناسب جميع الأذواق، سواء كنت تفضل الفن الكلاسيكي أو التصميم الحديث.

- تضفي لمسة فنية وجمالية على ديكور المكان وتجعله أكثر جاذبية.

- تساعدك اللوحة الجدارية في تجديد المكان وجعله مكانا فريدا لا مثيل له.

اجعل جدران منزلك تبعث على الابتسامة من خلال لوحة جدارية مميزة (أرشيفية: الإنترنت)
اجعل جدران منزلك تبعث على الابتسامة من خلال لوحة جدارية مميزة (أرشيفية: الإنترنت)
اجعل جدران منزلك تبعث على الابتسامة من خلال لوحة جدارية مميزة (أرشيفية: الإنترنت)
اجعل جدران منزلك تبعث على الابتسامة من خلال لوحة جدارية مميزة (أرشيفية: الإنترنت)
اجعل جدران منزلك تبعث على الابتسامة من خلال لوحة جدارية مميزة (أرشيفية: الإنترنت)
اجعل جدران منزلك تبعث على الابتسامة من خلال لوحة جدارية مميزة (أرشيفية: الإنترنت)
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