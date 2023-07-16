من استخدام الألومنيوم إلى الإضاءة...أحدث صيحات أسبوع ميلانو للتصميم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

زخر أسبوع ميلانو للتصميم بعديد من صيحات الديكور الحديثة والجذابة، التي تعكس جمال التصميمات الإيطالية، من حيث الألوان والإضاءة، وكذلك استخدام المواد المتجددة.

وشهد أسبوع ميلانو هذا العام عروضًا مميزة وجديرة بالملاحظة للتصميمات الداخلية والهندسة المعمارية والأزياء، كما نقل موقع «elledecor».

اهتمت نسخة العام الجاري من أسبوع ميلانو للتصميم بتوفير أكبر قدر من الراحة والاسترخاء، مع لمسات جمالية عصرية. ولهذا نجد استخدامًا موسعًا لتصميم المقاعد كبيرة الحجم المريحة.

ومن التصميمات التي تألقت مجموعة من المقاعد الناعمة للمصمم غال غاون في معرض «نيلوفار»، وكذلك أريكة «Moncloud» للمصممة باتريشيا أوركيولا ووسائدها الناعمة التي تشبه السحب، وهي مصنوعة من مادة البولي إيثيلين.

ومن الصيحات التي تألقت كذلك اعتماد الألوان الطبيعية المستخدمة عادة في الديكورات الخارجية للتصميم الداخلي. وتتراوح الألوان بين الأرزق والأصفر والزهري والدرجات بينها، إضافة إلى الأخضر والألوان الترابية والباستيل.

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وعرضت المصممة جوانا فاسكونسيلوس نسخة جديدة من المقاعد الشهيرة «بوم بوم» بدرجات مختلفة من ألوان الباستيل الجذابة، تصلح للتصميمات الداخلية.

ومن المميز في أسبوع ميلانو هذا العام هو عودة معرض «Euroluce» للإضاءة. ومن أفضل تصميمات هذا العام هو تصميم وحدة إضاءة تشبه مجموعة من زجاجات العطور الأنيقة، وهو ثمرة تعاون بين المصمم لوما نيكيتو مع مصنعي الزجاج « Barovier & Toso»

كما تألقت تصميمات لوحدات إضاءة خشبية ومن الزجاج بالكامل، ستضيف لمسة جمالية استثنائية إلى تصميم المنزل.

وقدم المصمم البلغاري، آرثر فاندرغوشت، تصميمات استثنائية لقطع أثاث وإضاءة مصنوعة من خام الألومنيوم. كما كشفت الصممة كيتي غوتي النقاب عن مجموعتها الأولى التي تشمل شمعدانات ومرايا ومعلقات وطاولة مصنوعة من الألومنيوم.

من التصميمات في أسبوع ميلانو للتصميم. (الإنترنت)

من التصميمات في أسبوع ميلانو للتصميم. (الإنترنت)

من التصميمات في أسبوع ميلانو للتصميم. (الإنترنت)

من التصميمات في أسبوع ميلانو للتصميم. (الإنترنت)

من التصميمات في أسبوع ميلانو للتصميم. (الإنترنت)