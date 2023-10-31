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ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 10:53 صباحا
ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري
ديكور مطبخ بالطوب الحرارى (أرشيفية: الإنترنت)
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يعتمد المطبخ الأميركي في تصميمه على دمج المساحة المخصصة له مع بعض المساحات الأخرى في المنزل كغرفة الطعام أو المعيشة، وهو يحتاج إلى عناية خاصة لأنه أحد أهم أجزاء المنزل فهو المكان الذي تقضي فيه المرأة معظم الوقت لتحضير الطعام وأشهى الأكلات والمشروبات، وتختلف تصميماته بناء على اختلاف العصر حيث أصبح يتطلب وقتا كبيرا وتفكيرا عميقا في اختيار ديكوراته، حسب موقع «إدراك نت».

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أجمل ديكورات المطابخ الأميركاني بالطوب الحراري
يعتبر اختيار ديكور المطبخ من الأمور التي توليها المرأة عناية خاصة حيث تسعى إلى متابعة أفضل تصميمات المطابخ العصرية المثالية التي تشعرها بالراحة خلال قضائها الوقت الطويل فيه، ويجرى عادة استغلال جميع المساحات بدقة ليمنحها القدرة على الحركة بحرية تامة وعدم إشعارها بضيق المكان، بالإضافة إلى استغلالها لجميع الأدوات المطلوبة، ومن أجمل ديكورات المطابخ الأميركاني تلك التي تعتمد على الطوب الحراري.

ديكور مطبخ بالطوب الحرارى (أرشيفية: الإنترنت)
ديكور مطبخ بالطوب الحرارى (أرشيفية: الإنترنت)
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