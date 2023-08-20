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أفكار ستائر عصرية لتغيير ديكور مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 20 أغسطس 2023, 12:56 مساء
أفكار ستائر عصرية لتغيير ديكور مطبخك
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
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حينما يتعلق الأمر بتصميم غرفة المطبخ، عادة ما نركز على القطع الأساسية مثل نوع المطبخ، والأجهزة، والإعدادات المجهزة به، والألوان، وعادة ما نغفل بعض اللمسات الديكورية الكفيلة بتحويل شكل المطبخ إلى الأفضل.

وتعد الستائر من العناصر الأساسية التي يجب الانتباه لها عند اختيار تصميم المطبخ، لأنها تستطيع إضافة لمسة جمالية عصرية إلى التصميم النهائي، حسب موقع «إيلي ديكور».

وينصح خبراء الديكور والتصميم الداخلي باستخدام الستائر الناعمة في المطبخ، لكسر الجمود الذي تظهره المواد المستخدمة عادة مثل الأحجار، والأخشاب، والمعادن، مع مراعاة استخدام خامات خفيفة ناعمة للسماح بدخول الضوء والتهوية.

نقاط أساسية في تصميم المطبخ المعاصر
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أفكار ستائر عصرية لديكور المطبخ
تتعد أفكار توظيف الستائر في ديكور المطبخ، ويمكنك دائمًا المزج بين الألوان الترابية وألوان الباستيل، لمنح شعور هادئ ومريح.

ويمكن أيضًا المزج بين ورق الحائط المزخرف والستائر الناعمة من الألوان المحايدة في الحائط نفسه، لخلق لوحة ديكورية بديعة في المطبخ.

وإذا كنتِ من محبي اللون الأبيض في تصميم المطبخ، فيمكنك اللجوء إلى الستائر الملونة المزخرفة، وأمامك نطاق واسع من الألوان والأشكال يمكن الاختيار بينها. ومن أشهر الصيحات خلال العام 2023 هي النقوشات اليونانية من درجات اللون الأزرق.

استخدام الستائر لا يقتصر على الألوان والنقوشات فقط؛ بل يمكنك التغيير في ملمس وطول الستائر لتوظيفها في ديكور المطبخ بشكل عام، ويمكن الاختيار بين الستائر القصيرة ومتوسطة الطول أو طويلة حسب شكل وحجم النافذة وديكور المطبخ.

ومن الصيحات المفضلة لهذا العام استخدام الستائر متوسطة الطول التي تغطي النافذة فقط، للسماح لمزيد من الضوء بدخول المطبخ.

أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
أفكار ستائر لديكور المطبخ. (الإنترنت)
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