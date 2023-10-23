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نصائح وأفكار ديكور مطبخ بسيط وغير مكلف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 11:30 صباحا
نصائح وأفكار ديكور مطبخ بسيط وغير مكلف
ديكورات مطابخ صغيرة المساحة (أرشيفية: الإنترنت)
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عندما نتحدث عن أفضل تصميمات المطابخ الأحدث لا يتوقف ذلك على مساحة المطبخ فلا تشترط المساحة للحصول على مطبخ مميز ومنظم، فمع القليل من الأفكار الجديدة والمبتكرة والتي تتسم بسهولة التنفيذ مع تكلفتها الضئيلة والمناسبة لجميع الميزانيات، يمكنك استغلال مساحة المطبخ بطريقة صحيحة لعدم التعرض للصعوبات أثناء إعداد الطعام، حيث إن المطبخ هو واجهة المنزل فإذا كان مرتبا ومنظما دل ذلك على منزل مرتب، حسب موقع «عالم الألوان».

أفكار لمطبخ صغير جدا
هناك عديد الأفكار البسيطة وذات الميزانية البسيطة، والتي يمكن تنفيذها للحصول على مطبخ منظم ومرتب حتى وإن كانت مساحته صغيرة.

أولا: الاختيار المناسب:
لا بد من الاختيار المناسب للديكور وأغراض المطبخ، بداية من ألوان الدهانات، وينصح باستعمال الألوان الفاتحة الممزوجة مع اللون الأبيض، التي تعطي مساحة للمطبخ حتى إن كان صغير الحجم، مع الالتزام باللون الأزرق الفاتح لخزائن المطبخ، والتي تزيد من المساحات البصرية.

-بالصور: أفكار مدهشة لديكورات المطابخ
-طاولات طعام للمطابخ الصغيرة

ثانيا: تنظيم أدوات المطبخ:
أدوات المطبخ وهي من أبرز الأمور التي تتسبب في وجود الازدحام داخل المطبخ، ومع كثرة الأنواع واستخداماتها المتعددة، ويمكن الاستعانة بالعلقات المعدنية وتثبيتها على جدران المطبخ، فهي تعطي أيضًا شكلا جماليا للحوائط، ووضع جميع العلب والأشياء الصغيرة في سلات من البلاستيك التي يمكن تعليقها.

ثالثا: التخلص من الفوضى:
يظن البعض أن المساحة الصغيرة للمطبخ هي التي تتسبب في الفوضى، ولكن هذا مفهوم خاطئ حيث إن التنظيم والتخزين غير الصحيح للأغراض هو ما يتسبب في الفوضى، وننصح بالاهتمام بالأغراض المهمة والمستخدمة فقط، والتخلي عن الأغراض الأخرى غير المستعملة حتى إذا كانت بغرض تجميل الديكور للمطبخ، والتي تؤدي للشعور بالفوضى التي تعم المطبخ، ولذلك عليكِ الاهتمام بوضع الأواني بطريقة منظمة داخل أدراج أو خزانات وترك المساحة الخارجية فارغة، حتى يسهل الأمر عند الحاجة لها.

رابعا: استعمال الأرفف:
استعمال الأرفف من أفضل الطرق لتنظيم المطبخ مع الحصول على شكل ديكور بارز وبسيط، وذلك في حالة وضع الأغراض على الأرف بطريقة منظمة لإعطاء الرونق الجمالي للمطبخ، مع التنظيم للأغراض وتوفير المساحة اللازمة للاستخدام اليومي.

ديكورات مطابخ صغيرة المساحة (أرشيفية: الإنترنت)
ديكورات مطابخ صغيرة المساحة (أرشيفية: الإنترنت)
ديكورات مطابخ صغيرة المساحة (أرشيفية: الإنترنت)
ديكورات مطابخ صغيرة المساحة (أرشيفية: الإنترنت)
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