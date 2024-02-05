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«جنرال موتورز» تقدم تعديلات جديدة لنظام الاتصالات بسيارات العام 2025

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 05 فبراير 2024, 09:47 صباحا
«جنرال موتورز» تقدم تعديلات جديدة لنظام الاتصالات بسيارات العام 2025
تعرف على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في سيارات «جنرال موتورز» (أرشيفية: الإنترنت)
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أدخلت «جنرال موتورز» عددا من التعديلات على نظام الاتصالات الخاص بها، والمعروف باسم «أون ستار»، حيث سيحصل مستخدمو سيارات طراز العام 2025 على تنبيه بوجود أعطال، وإمكان إعطاء أوامر للسيارة عن بعد، إضافة إلى مساعد صوتي.

والتعديلات الجديدة ستكون مشمولة في طرازات العام 2025 من سيارات «كاديلاك» «جي إم سي» و«شيفروليه» و«بويك»، حسب موقع «كار سكوبس».

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مميزات السيارة
وستكون السيارات مزودة بحزمة أُطلق عليها «OnStar One Essentials»، تشمل الاستجابة التلقائية للتصادمات من خلال أوامر السيارة عن بعد، التي تسمح للمستخدمين بإغلاق أو فتح أو تشغيل السيارة عن بعد، وكذلك الحصول على إشعارات في الوقت الفعلي بشأن وضع السيارة.

كما يحصل المستخدمون على مساعد صوتي، ومساعد للملاحة، مع تطبيقات مثل «أليكسا»، ومساعد «غوغل» وخرائط «غوغل» و«ويز». وتلك الخصائص ستكون قياسية لمدة ثمان سنوات مع شراء كل سيارة جديدة.

وأشارت «جنرال موتورز» إلى أن الميزات المتصلة ستأتي بشكل قياسي في السيارات ذات الأسعار المعقولة مثل «بويك إنفستا» طراز 2025 و«شيفروليه تراكس» موديل 2025. وسيحصل مشتري «كاديلاك» على ميزات متميزة إضافية لمدة ثلاث سنوات، ويبدو أن هذا يشمل بيانات غير محدودة داخل السيارة.

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تكنولوجيا متقدمة
وقالت رئيسة «جنرال موتورز» في أميركا الشمالية، ماريسا ويست: «من خلال توحيد بعض ميزات OnStar الأكثر جاذبية لدينا، يمكننا تقديم مزيد التكنولوجيا والقيمة عند كل نقطة سعر، مما يساعد على ضمان بقاء سياراتنا وعملائنا على اتصال على المدى الطويل».

وأضافت أن «هذه الخطوة ستمكن كل سيارة جديدة في مجموعتنا من الحصول على مجموعة مقنعة من خدمات السلامة والمتصلة التي تتميز بها جنرال موتورز بفضل ما يقرب من 30 عامًا من الخبرة والابتكار في OnStar».

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