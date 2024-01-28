تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت «كيا»، العام الماضي، أنها تعمل على تطوير شاحنة من فئة «بيك أب»، لمنافسة مثيلاتها من «فورد رانجر» و«تويوتا هيلكس» في الأسواق بآسيا وأستراليا، وغيرها حول العالم.

مع ذلك، من غير الواضح ما إذا سيجري توفير الشاحنة في الأسواق الأميركية، ويعتمد الأمر ما إذا استطاعت «كيا» تدشين إنتاج محلي، لتخطي الضرائب الجديدة، حسب موقع «كار سكوبس».

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صور مسربة

وانتشرت بعض الصور لقيادة اختبارية لشاحنة «كيا» الجديدة في كوريا، لكن مع إخفاء التصميم الخارجي بشكل كامل. ومن المتوقع أن تحمل الشاحنة اسم «تسمان».

تصميم السيارة

ويظهر من الصور المسربة أن السيارة ستأتي بتصميم صندوقي بامتياز مع غطاء مستقيم للمحرك، وواجهات أمامية وخلفية عمودية.

كما أن غطاء الإطارات والمرايا الجانبية، وكذلك مقصورة القيادة، تبدو صندوقية التصميم، وعلى ما يبدو تستوحي «كيا» بعض خطوط التصميم من «جيب غلادياتور».

ويبدو أن تصميم الإضاءة سيلعب دورا في ربط سيارة الـ«بيك أب» هذه بعائلة «كيا» الأوسع. كما يبدو أن تلك المصابيح النهارية العمودية (DRLs) في المقدمة تشبه تلك الموجودة في سورينتو «EV9» المحدثة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنحنى التصاعدي الموجود أسفل النافذة الخلفية لـ«تسمان» يحمل أصداء تصميم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية.

وتتبع «كيا» نهج ذا شقين في استراتيجية شاحنات «بيك أب» الخاصة بها، حيث أكدت تطوير نسخة تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي ونسخة أخرى كهربائية مختلفة سيجري تقديمها في الولايات المتحدة.

وأكدت شركة «كيا» في أستراليا سابقًا أن الطراز سيحتوي على مجموعة نقل حركة تعمل بالديزل في أسواقها. المحرك الأكثر احتمالا في «تسمان» هو محرك «كيا CRDi» رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد إمكانية وجود محرك أكبر.

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محرك السيارة

وإذا جريإنتاج «كيا» في أميركا الشمالية، فعلى الأرجح ستحصل الشاحنة على محرك يعمل بالبنزين بدلا من محرك ديزل، بما يتماشى مع التفضيلات الإقليمية.

ومن المتوقع أن تكشف «كيا» رسميا السيارة خلال العام الجاري، على أن يجري طرحها للبيع خلال العام 2025.