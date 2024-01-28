  • Alwasat News
Atwasat

تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 12:54 مساء
تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة
تعرف على تفاصيل ومميزات شاحنة «كيا» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

أكدت «كيا»، العام الماضي، أنها تعمل على تطوير شاحنة من فئة «بيك أب»، لمنافسة مثيلاتها من «فورد رانجر» و«تويوتا هيلكس» في الأسواق بآسيا وأستراليا، وغيرها حول العالم.

مع ذلك، من غير الواضح ما إذا سيجري توفير الشاحنة في الأسواق الأميركية، ويعتمد الأمر ما إذا استطاعت «كيا» تدشين إنتاج محلي، لتخطي الضرائب الجديدة، حسب موقع «كار سكوبس».

«جنرال موتورز» تتوسع في الصين وأستراليا ونيوزيلندا

صور مسربة
وانتشرت بعض الصور لقيادة اختبارية لشاحنة «كيا» الجديدة في كوريا، لكن مع إخفاء التصميم الخارجي بشكل كامل. ومن المتوقع أن تحمل الشاحنة اسم «تسمان».

تصميم السيارة
ويظهر من الصور المسربة أن السيارة ستأتي بتصميم صندوقي بامتياز مع غطاء مستقيم للمحرك، وواجهات أمامية وخلفية عمودية.

كما أن غطاء الإطارات والمرايا الجانبية، وكذلك مقصورة القيادة، تبدو صندوقية التصميم، وعلى ما يبدو تستوحي «كيا» بعض خطوط التصميم من «جيب غلادياتور».

ويبدو أن تصميم الإضاءة سيلعب دورا في ربط سيارة الـ«بيك أب» هذه بعائلة «كيا» الأوسع. كما يبدو أن تلك المصابيح النهارية العمودية (DRLs) في المقدمة تشبه تلك الموجودة في سورينتو «EV9» المحدثة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنحنى التصاعدي الموجود أسفل النافذة الخلفية لـ«تسمان» يحمل أصداء تصميم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية.

وتتبع «كيا» نهج ذا شقين في استراتيجية شاحنات «بيك أب» الخاصة بها، حيث أكدت تطوير نسخة تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي ونسخة أخرى كهربائية مختلفة سيجري تقديمها في الولايات المتحدة.

وأكدت شركة «كيا» في أستراليا سابقًا أن الطراز سيحتوي على مجموعة نقل حركة تعمل بالديزل في أسواقها. المحرك الأكثر احتمالا في «تسمان» هو محرك «كيا CRDi» رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد إمكانية وجود محرك أكبر.

تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024

محرك السيارة
وإذا جريإنتاج «كيا» في أميركا الشمالية، فعلى الأرجح ستحصل الشاحنة على محرك يعمل بالبنزين بدلا من محرك ديزل، بما يتماشى مع التفضيلات الإقليمية.

ومن المتوقع أن تكشف «كيا» رسميا السيارة خلال العام الجاري، على أن يجري طرحها للبيع خلال العام 2025.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني

(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني
(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة

(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة
الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة

الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع ...
إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد

إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد
للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد الروسي

للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد ...
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية
هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

هنيدي يحصل على الجنسية السعودية
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»

تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«جنرال موتورز» تتوسع في الصين وأستراليا ونيوزيلندا
«جنرال موتورز» تتوسع في الصين وأستراليا ونيوزيلندا
تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024
تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024
تراجع مبيعات «بنتلي» في 2023
تراجع مبيعات «بنتلي» في 2023
زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة
زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة
وقف إنتاج «مازدا 6» في الأسواق اليابانية
وقف إنتاج «مازدا 6» في الأسواق اليابانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بي واي دي» الكهربائية الجديدة تغير قواعد اللعبة في فئة «بيك آب» متوسطة الحجم
«بي واي دي» الكهربائية الجديدة تغير قواعد اللعبة في فئة «بيك......
4 أسباب وراء هزة المقود.. تعرف عليها
4 أسباب وراء هزة المقود.. تعرف عليها...
بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية
بالفيديو: الفرق بين السيارات الكهربائية والهيدروجينية...
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس...
تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024
تعرف على مواصفات وسعر «أكورا ZDX» طراز 2024...
المزيد
تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة
تسريب صور جديدة لشاحنة «كيا» المرتقبة...
«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب الأسعار
«نيسان» تهدد بوقف إنتاج «روج» في الولايات المتحدة بسبب ......
علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية
علامة تجارية جديدة لـ«AvtoVAZ» الروسية...
وقف إنتاج «مازدا 6» في الأسواق اليابانية
وقف إنتاج «مازدا 6» في الأسواق اليابانية...
زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة
زيادة أحجام السيارات خلال السنوات الأخيرة...
المزيد