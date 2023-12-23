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السيارات الكهربائية تسبب تلوثا أقل بـ36% من نظيراتها التقليدية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 12:35 مساء
السيارات الكهربائية تسبب تلوثا أقل بـ36% من نظيراتها التقليدية
السيارات الكهربائية خيار أفضل لحماية البيئة من التلوث (أرشيفية: الإنترنت)
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وجدت دراسة ألمانية أن السيارات الكهربائية تكون أكثر حفاظا على البيئة مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالبنزين والديزل، وذلك في نطاق يصل إلى 200 ألف كم،

سيارات أكثر صداقة للبيئة
ويعد إنتاج البطاريات من الصناعات المسببة تلوث البيئة، ما يعني أن إنتاج المركبات الكهربائية يسبب تلوثًا أكثر من إنتاج مركبات الاحتراق الداخلي، حسب «كار سكوبس».

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مع ذلك، وجدت الدراسة أن السيارة الكهربائية تستغرق حاليا 90 ألف كيلومتر لتصبح أكثر صداقة للبيئة من سيارات الاحتراق الداخلي.

وقال رئيس فريق البحث في جمعية الهندسة الألمانية، يواكيم داماسكي: «يعتمد التقييم الدقيق لدورة حياة السيارات على عوامل عديدة، بينها موقع الإنتاج، ومزيج الطاقة في إنتاج المركبات ومكوناتها، بالإضافة إلى نظام القيادة المستخدم على الطريق والطاقة المستخدمة».

السيارات الكهربائية خيار أفضل
وأضاف: «تمثل السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة عبئا بيئيا من خلال الإنتاج المكثف لموارد تكنولوجيا القيادة، حيث إن إنتاج البطاريات لا يزال يحدث الآن بشكل حصري تقريبا في آسيا».

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مع ذلك خلال عمرها الافتراضي، فإن السيارات الكهربائية هي الخيارات الأكثر صداقة للبيئة. حيث لوحظ أنه بعد 200 ألف ميل تسبب السيارة الكهربائية 24.2 طن من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بـ33 طنا من الانبعاثات الناتجة من سيارات الديزل، وهي زيادة 36% تقريبا.

وخلال الفترة الزمنية نفسها، من المتوقع أن تصدر السيارة الهجينة 24.8 طن من ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر بمقدار 0.6 طن فقط من السيارة الكهربائية.

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هذا يجعل السيارات الكهربائية خيارا أفضل من حيث الحفاظ على البيئة، ما يترك مجالا أكبر للتحسينات.

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