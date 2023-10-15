«تسلا سايبر ترك» تتخطى 400 ألف دولار في المزاد العلني

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ذكرت تقارير أن شاحنة «سايبر ترك» من صنع شركة «تسلا» الأميركية تخطت 400 ألف دولار في أول مزاد علني لها، وذلك في إطار حفل متحف «بيترسن» السنوي التاسع والعشرين.

وذكر موقع «كار سكوب» أن مقدم العرض الفائز في المزاد ربما استطاع تأمين الحصول على نسخة من شاحنة «سايبر ترك». لكن هناك كثير التفاصيل بشأن الشاحنة الكهربائية لا تزال غامضة.

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ويعد حفل متحف «بيترسن» للسيارات، الذي يستضيفه أسطورة السيارات جاي لينو، من أهم المتاحف الخاصة بالسيارات، حيث تتخطى قيمة تذكرة حضوره 1750 دولارا.

وأوضح منظمو الحفل أن المزاد العلني على «سايبر ترك» سيتخطى 400 ألف دولار. وسبق أن بيعت شاحنة «هامر جي إن سي» الكهربائية بـ2.5 مليون دولار، بينما بيعت النسخة الرياضية منها بـ500 ألف دولار.

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ويعتقد عشاق السيارات أن 400 ألف دولار مبلغ زهيد مقابل شاحنة «تسلا» الكهربائية. لكنهم أرجعوا ذلك إلى الغموض الذي لا يزال يحيط بكثير من تفاصيل الشاحنة.

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علاوة على ذلك، لم تعلن شركة «تسلا» الموعد المحدد لوصول النسخة الإنتاجية من «سايبر ترك» إلى السوق. ومع ظهور المزيد والمزيد من الشاحنة على الطرق العامة أخيرا، يبدو موعد طرحها قريبا جدا.

«سايبر ترك» من صنع شركة «تسلا» الأميركية تخطت 400 ألف دولار في أول مزاد علني لها (الإنترنت)