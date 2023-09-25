بالفيديو: «لادا» تعلن بدء بيع الجيل الجديد من «Granta Sport»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكلاء «لادا» بدء مبيعات النماذج الجديدة من سيارات «Granta» في الأسواق المحلية.

السيارة الجديدة حصلت على عديد التعديلات مقارنة بسيارات «Granta Sport» السابقة، إذ جهّزت بممتصات صدمات جديدة، وأجنحة هوائية صغيرة لزيادة الثبات على السرعات العالية، وأصبحت مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها أقل بـ20 ملم تقريبا وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

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مميزات السيارة

ولتكون ثابتة على الطرقات زوّدت هذه السيارات بأنظمة تعليق رياضية جديدة، وحصلت على إطارات مرنة وعريضة تقلل من انزلاقها على الطرقات المكسوة بالجليد أو المياه، كما أدخلت عليها تعديلات في أنظمة حقن الوقود وأنظمة التحكم بالمحرك لتتمتع بمعدل تسارع جيّد جدا.

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محرك السيارة

وحصلت هذه المركبات على محرك بنزين بعزم 118 حصانا طوّر ليصدر معدلات قليلة من الضوضاء، أما مقصورتها فتزينت بعناصر من ألياف الكربون وعناصر باللون الأحمر يمنحها ملامح رياضية.