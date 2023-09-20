  • Alwasat News
Atwasat

تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 09:41 صباحا
تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة
تعديلات جديدة من «جي إم سي » لأيقونتها العملاقة «أكاديا» (الإنترنت)
alwasat radio

تأتي «جي إم سي أكاديا» الجيل الثالث، طراز العام 2024، مع تعديلات جديدة شملت زيادة حجمها وطولها، كما أنها تأتي مع تصميم داخلي أكثر جرأة يشبه تصميم الشاحنات العملاقة.

التصميم الداخلي
ولا تبدو المواد الداخلية لسيارة متعددة الأغراض، ذات الثلاث مقاعد، فاخرة حقا، حتى في طراز «دينالي» الفاخر، لكن المساحة لا تزال أكثر أناقة من ذي قبل.

تتمتع الكونسول الوسطي بمساحة تخزين أكبر بفضل أزرار النقل غير الملائمة التي يتم نقلها إلى ناقل الحركة المثبت على العمود، كما توجد أيضا مساحة أكبر أسفل الكونسول.

«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها

ويتجه عديد من مصنعي السيارات إلى تصميم المقصورة الداخلية على غرار الشاحنة، بما في ذلك شركة «شيفروليه» حيث قدمته في سيارة «ترافيرس»، حسب موقع «كار آند درايفر».

وإلى إلى جانب مجموعة العدادات الرقمية مقاس 11.0 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 15.0 بوصة ذات اتجاه رأسي، تعرضان نظام المعلومات والترفيه المستند إلى «غوغل» شاشات قابلة للتخصيص وتطبيقات متاحة.

ويحتوي الجزء السفلي من الشاشة المركزية أيضا على عناصر تحكم ثابتة في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مع مزيج من وظائف اللمس ومفاتيح التبديل.

كل ما تريد معرفته عن «بولستار» الكهربائية الجديدة

وتأتي «أكاديا» الجديدة مع بمجموعة من تقنيات مساعدة السائق، مثل مثبت السرعة التكيفي، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، هناك أيضا أنظمة كشف لراكبي الدراجات والمشاة، وفرامل طوارئ آلية تعمل عند التقاطعات، وما يصل إلى تسعة كاميرات خارجية.

محرك السيارة
وتأتي «أكاديا» مع محرك تيربو سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، واختيار آخر من محرك «في6» سعة 3.6 لتر، ينتج 228 حصان، وعزم دوران 258 نيوتن. فيما ينتج محرك «في6» 310 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن.

محرك «أكاديا» موصول بناقل ثمان سرعات أوتوماتيك، يستبدل الناقل تسع سرعات القديم، ومتوفر بخيارين أمامي ورباعي الدفع.

تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة
تعديلات جديدة من «جي إم سي » لأيقونتها العملاقة «أكاديا» (الإنترنت)
تعديلات جديدة من «جي إم سي » لأيقونتها العملاقة «أكاديا» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«چاكوار» تؤكد خططها لإنتاج الفئة الجديدة من «إكس جيه» الكهربائية
«چاكوار» تؤكد خططها لإنتاج الفئة الجديدة من «إكس جيه» الكهربائية
بالفيديو.. كروس أوفر جديدة من «BAIC»
بالفيديو.. كروس أوفر جديدة من «BAIC»
تويوتا تعد بسيارات كهربائية تُشحن في 10 دقائق
تويوتا تعد بسيارات كهربائية تُشحن في 10 دقائق
أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة
أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة
تعرف على سكوتر هوندا «الحقيبة»
تعرف على سكوتر هوندا «الحقيبة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو......
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025...
«تويوتا» تكشف التصميم المذهل للفئة الجديدة من «سنشري»
«تويوتا» تكشف التصميم المذهل للفئة الجديدة من «سنشري»...
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها...
6 نصائح قبل الذهاب لمراكز صيانة السيارات
6 نصائح قبل الذهاب لمراكز صيانة السيارات...
المزيد
تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة
تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة...
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها...
72 ألف دولار للحصول على أيقونة «غراند شيروكي إل»
72 ألف دولار للحصول على أيقونة «غراند شيروكي إل»...
تعرف على سكوتر هوندا «الحقيبة»
تعرف على سكوتر هوندا «الحقيبة»...
أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة
أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة...
المزيد