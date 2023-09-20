تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تأتي «جي إم سي أكاديا» الجيل الثالث، طراز العام 2024، مع تعديلات جديدة شملت زيادة حجمها وطولها، كما أنها تأتي مع تصميم داخلي أكثر جرأة يشبه تصميم الشاحنات العملاقة.

التصميم الداخلي

ولا تبدو المواد الداخلية لسيارة متعددة الأغراض، ذات الثلاث مقاعد، فاخرة حقا، حتى في طراز «دينالي» الفاخر، لكن المساحة لا تزال أكثر أناقة من ذي قبل.

تتمتع الكونسول الوسطي بمساحة تخزين أكبر بفضل أزرار النقل غير الملائمة التي يتم نقلها إلى ناقل الحركة المثبت على العمود، كما توجد أيضا مساحة أكبر أسفل الكونسول.

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ويتجه عديد من مصنعي السيارات إلى تصميم المقصورة الداخلية على غرار الشاحنة، بما في ذلك شركة «شيفروليه» حيث قدمته في سيارة «ترافيرس»، حسب موقع «كار آند درايفر».

وإلى إلى جانب مجموعة العدادات الرقمية مقاس 11.0 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 15.0 بوصة ذات اتجاه رأسي، تعرضان نظام المعلومات والترفيه المستند إلى «غوغل» شاشات قابلة للتخصيص وتطبيقات متاحة.

ويحتوي الجزء السفلي من الشاشة المركزية أيضا على عناصر تحكم ثابتة في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مع مزيج من وظائف اللمس ومفاتيح التبديل.

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وتأتي «أكاديا» الجديدة مع بمجموعة من تقنيات مساعدة السائق، مثل مثبت السرعة التكيفي، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، هناك أيضا أنظمة كشف لراكبي الدراجات والمشاة، وفرامل طوارئ آلية تعمل عند التقاطعات، وما يصل إلى تسعة كاميرات خارجية.

محرك السيارة

وتأتي «أكاديا» مع محرك تيربو سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، واختيار آخر من محرك «في6» سعة 3.6 لتر، ينتج 228 حصان، وعزم دوران 258 نيوتن. فيما ينتج محرك «في6» 310 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن.

محرك «أكاديا» موصول بناقل ثمان سرعات أوتوماتيك، يستبدل الناقل تسع سرعات القديم، ومتوفر بخيارين أمامي ورباعي الدفع.

تعديلات جديدة من «جي إم سي » لأيقونتها العملاقة «أكاديا» (الإنترنت)