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طرح «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة مع تعديلات مميزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 09 أكتوبر 2023, 01:26 مساء
طرح «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة مع تعديلات مميزة
219 ألف دولار للحصول على «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة (الإنترنت)
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تطرح «مرسيدس» الفئة الجديدة من سيارة «إيه إم جي 63 إس إي» ذات الأربع أبواب، مع حزمة من التعديلات الجديدة لطراز 2024، وتعد السيارة من أفضل السيارات في فئة السيدان حتى الآن.

سعر السيارة
وتبدأ مبيعات النسخة المعدلة من السيارة في ألمانيا، مع أسعار تبدأ من 219 ألف دولار تقريبا، كما نقل موقع «كار سكوب».

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وتستوحي «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة التعديلات الجديدة من الجيل الثاني من سيارة «جي تي» كوبيه، بما في ذلك الشبكة الأمامية التي تأتي مع ألواح أفقية باللون الأسود اللامع. كما حصلت المصابيح الأمامية على تعديلات جديدة في التصميم، مع إضافة اللون الأبيض اللؤلؤي إلى درجات السيارة.

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تعديلات جديدة على السيارة
وشملت التعديلات كذلك المقصورة الداخلية، إذ تأتي «إيه إم جي 63 إس إي» الجديدة مع فتحة سقف كهربائية، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي بين الكراسي الخلفية، مع تعديل نظام الوسائط المتعددة، ودمج شاشات عرض جديدة.

والسيارة مزودة بمحرك تيربو «في8» سعة 4.0 لتر، يعمل بالتزامن مع نظام هجين، ينتج 831 حصانا إجماليا، و1400 عزم دوران. والسيارة رباعية الدفع، والمحرك موصول بناقل سرعة أوتوماتيك تسع سرعات من طراز «سبيد هيفت إم سي تي».

219 ألف دولار للحصول على «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة (الإنترنت)
219 ألف دولار للحصول على «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة (الإنترنت)
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