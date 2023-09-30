تعديلات جديدة على «Livan S6 Pro».. تعرف عليها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكلاء علامة «Livan» بدء مبيعات سيارة «Livan S6 Pro»، وهي نسخة معدلة عن سيارات «Emgrand GL» التي تطرحها «Geely»، ولكنها حصلت على بعض التعديلات الخارجية والداخلية التي تجعلها أكثر عصرية وتميزا، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

تصميم السيارة

ويبلغ طول السيارة 4 أمتار و75 سنتيمترا، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيها 270 سم. كما حصلت على صفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ5 ركاب.

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وجهّزت السيارة بأنظمة قيادة متنوعة، ونظام للحفاظ على الثبات في المنعطفات والطرق الزلقة، ونظام تثبيت السرعة في أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

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ودعمتها «Livan» بوسادات أمان هوائية، لحماية الركاب في أثناء الحوادث، وأنظمة مولتيميديا متطورة، وشاشة لمسية متطورة تمتد على طول واجهة القيادة، ويمكن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية. كما زودتها بأنظمة تكييف عالية الأداء، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.

محرك السيارة

وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 138 أو 180 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

«Livan S6 Pro» بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 180 حصانا (الإنترنت)

«Livan S6 Pro» بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 180 حصانا (الإنترنت)