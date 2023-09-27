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«مرسيدس» تودع محركات «V6 وV8» في فئة «إيه إم جي»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 01:49 مساء
«مرسيدس» تودع محركات «V6 وV8» في فئة «إيه إم جي»
تعرف على مميزات الفئة كوبيه من سيارات «إيه إم جي GLC 63» و«إيه إم جي GLC 43» من مرسيدس (الإنترنت)
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كشفت «مرسيدس» العالمية الفئة كوبيه من سيارات «إيه إم جي GLC 63» و«إيه إم جي GLC 43» مع استبدال نوعية المحرك.

أستبدال المحركات
وقررت «مرسيدس» استبدال المحرك الداخلي في فئة «إيه إم جي» الجديدة، واستخدام محركات هجيبة بدلا من محركات «V6 وV8»، حسب موقع «كار سكوب».

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وتوجهت لاستخدام محرك «M139l» سعة 2.0 لتر رباعي الاسطوانات، وهو محرك ينتج مزيدًا من القوى، واقتصادي من حيث استخدام الوقود، كما أنه ينتج انبعاثات كربونية أقل.

التصميم الخارجي
وتأتي ««إيه إم جي GLC» كوبيه مع تصميم خارجي انسيابي، بهدف جذب المشترين ممكن يفضلون سيارات السيدان، لكن بأداء أعلى وأقوى على مختلف أنواع الطرق.

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ويعمل المحرك التوربيني في الفئتين مع نظام هجين لإنتاج 416 حصانًا و500 نيوتن، مع 13 حصانًا إضافية من مولد الدفع عند أقل سرعة. ويجري توجيه القوة إلى العجلات الأربع من خلال ناقل حركة قياسي بتسع سرعات.

وتدعي «مرسيدس» أنها يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى 250 كم/ ساعة، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 4.7 ثانية.

تعرف على مميزات الفئة كوبيه من سيارات «إيه إم جي GLC 63» و«إيه إم جي GLC 43» من مرسيدس (الإنترنت)
تعرف على مميزات الفئة كوبيه من سيارات «إيه إم جي GLC 63» و«إيه إم جي GLC 43» من مرسيدس (الإنترنت)
تعرف على مميزات الفئة كوبيه من سيارات «إيه إم جي GLC 63» و«إيه إم جي GLC 43» من مرسيدس (الإنترنت)
تعرف على مميزات الفئة كوبيه من سيارات «إيه إم جي GLC 63» و«إيه إم جي GLC 43» من مرسيدس (الإنترنت)
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