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مالك «فورد موستانغ» يحولها إلى شخصية كرتونية شهيرة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 07 أكتوبر 2023, 09:03 صباحا
مالك «فورد موستانغ» يحولها إلى شخصية كرتونية شهيرة
«فورد موستانغ» 2024 تتحول لسيارة فيلم «كارز» (الإنترنت)
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عمد مالك سيارة «فورد موستانغ» طراز العام 2024 إلى تحويلها لنسخة حية من سيارة «لايتننغ ماكوين» من سلسلة أفلام الرسوم المصورة «كارز» الشهيرة من إنتاج شركة «بيسكار».

محرك ولون السيارة
بدأ المشروع بسيارة «فورد موستانغ» من الجيل السابع جديدة تماما، والمجهزة بمحرك «في 8» سعة 5 لترات بسحب الهواء الطبيعي، ومطلية باللون الأحمر، حسب موقع «كار سكوب».

الخطوة التالية كانت تطبيق اللون الخاص الذي يتميز برسوم باللون الأصفر والأبيض والأحمر مستوحاة من سيارة الفيلم. ويتميز الغلاف بالرقم 95 فوق علامة البرق الذي يتحول إلى لهب، وشارات الراعي «راست إيز» التي ظهرت في الجزء الثالث من السلسلة.

وأضاف المالك العيون المميزة على الزجاج الأمامي، التي من المفترض أنها لا تعيق الرؤية بفضل الطبقة الشفافة.

علاوة على ذلك، جرى طلاء الحواف باللون الأحمر المطابق، وتتميز الإطارات بأحرف «لايتيير» باللون الأبيض. كما جرى تطبيق ثلاثة خطوط حمراء على الزجاج الخلفي.

وإلى جانب التعديلات البصرية، خفض مالك السيارة ارتفاعها بعض الشيء، لتقترب قليلا من الأرض. وتتميز السيارة بمحرك ينتج 480 حصانا، و562 عزم دوران.

«فورد موستانغ» 2024 تتحول لسيارة فيلم «كارز» (الإنترنت)
«فورد موستانغ» 2024 تتحول لسيارة فيلم «كارز» (الإنترنت)
«فورد موستانغ» 2024 تتحول لسيارة فيلم «كارز» (الإنترنت)
«فورد موستانغ» 2024 تتحول لسيارة فيلم «كارز» (الإنترنت)
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