«تويوتا» تكشف التصميم المذهل للفئة الجديدة من «سنشري»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

نشرت «تويوتا» العالمية مقطع مصور دعائيا يكشف التصميم الأمامي المذهل للفئة الجديدة من سيارة «سنشري» الفارهة.

وسبق أن كشفت تقارير الصحافة اليابانية عزم مصنع السيارات الشهير كشف فئات جديدة فارهة، وأولها «سنشري».

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وبينما لم تعلن «تويوتا» صراحة طرح سيارة متعددة الاستخدامات من «سنشري»، لكنها ذكرت أنها بصدد عرض تصميم سيارة جديد، اليوم الأربعاء، عبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب».

مع ذلك، فإن الصورة التشويقية الوحيدة التي نشرتها «تويوتا» تؤكد أنها سيارة عالية الجودة. لطالما كانت سيارة السيدان التقليدية، التي جرى بيعها إلى حد كبير في اليابان فقط، عبارة عن سيارة يقودها سائق. لذا تريد «تويوتا» الحفاظ على هذا التقليد مع نظيرتها ذات الدفع الرباعي.

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تصميم السيارة

تشير المعاينة بقوة إلى أن السيارة تتمتع بجسم طويل مع باب خلفي بدلاً من غطاء صندوق السيارة الصالون.

وهذا ليس الإعلان التشويقي الأول، حيث قدمت «تويوتا» سابقا لمحة عن «سنشري» في النصف الثاني من يونيو خلال العرض الأول لسيارتي الميني فان «ألفارد» و«فيلفاير».

ومن المرجح أن تُطرح «سنشري» الرياضية متعددة الاستخدامات بسعر أعلى بكثير من «لاند كروزر».

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