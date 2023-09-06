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«أودي» تكشف التعديلات الجديدة لـ«كيو8»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 08:32 صباحا
«أودي» تكشف التعديلات الجديدة لـ«كيو8»
تعرف على تعديلات «كيو8» وسعة محركها.(الإنترنت)
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طرحت «أودي» سيارتها المذهلة «كيو8» للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وقررت إدخال بعض التعديلات على السيارة، إضافة إلى فئة «إس كيو8».

كما تكشف «أودي» الفئة الجديدة المعدلة «آر إس كيو8» في وقت لاحق. وعلى الرغم من طرحها منذ سنوات، إلا أن السيارة الرياضية متعددة الأغراض لا تزال تتمتع بالحداثة والكفاءة العالية التي تجعلها منافس قوي لسيارات طراز العام 2023، حسب موقع «موتور1».

تصميم السيارة
وتبدأ التعديلات الجديدة لـ«كيو8» من الشبكة الأمامية للسيارة التي تأتي بتصميم فريد من اللون الأسود. كما أضافت «أودي» مخرجين للهواء بتصميم عصري جذاب.

ويتمثل التعديل الأكبر في وحدات الإضاءة الأمامية مقارنة بالنسخة غير المعدلة. إذ تأتي «كيو8» مع إضاءة إل إي دي عالية، يمكن استبدالها بمجموعة من «إل إي دي ماتريكس». كما تأتي السيارة مع إضاءة ليزر.

أخطاء.. احذر الوقوع فيها عند انفجار إطار سيارتك

وفي الجزء الخلفي، استخدمت «أودي» تقنية «أوليد» في المصابيح الخلفية لتكون شبيه لسيارة «إي8» والسيارة الأصغر جحما «كيو5» كروس.

وتتميز «كيو8» المعدلة كذلك بميزة الأمان، فهي ستكون مزودة بمستشعر ينذر القائد عندما تكون السيارة الموجودة بالخلف على بعد 2 متر من سيارتك، ويجرى تنشيط إضاءة «أوليد» تلقائيا في هذه الحالة.

ألوان السيارة
وتأتي «كيو8» المعدلة مع مجموعة جديدة من الألوان بينها الأحمر تشيلي والأزرق والذهبي، إضافة إلى مقاسات جديدة للإطارات بينها 21 – 23 بوصة.

بالفيديو.. بيك أب متطورة من«BAIC»

المحرك
و«كيو 8» مزودة بمحرك سعة 3.0 لتر يعمل بالوقود، موصول بست أسطوانات تنتج 335 حصانا وعزم دوران 500 نيوتن. وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 5.6 ثانية.

تعرف على تعديلات «كيو8» وسعة محركها.(الإنترنت)
تعرف على تعديلات «كيو8» وسعة محركها.(الإنترنت)
تعرف على تعديلات «كيو8» وسعة محركها.(الإنترنت)
تعرف على تعديلات «كيو8» وسعة محركها.(الإنترنت)
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