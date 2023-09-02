  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو.. منافس جديد لـ«Land Cruiser» من «GAC»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 08:11 صباحا
بالفيديو.. منافس جديد لـ«Land Cruiser» من «GAC»
جاك تقدم «Trumphi ES9» المنافسة القوية لـ«Land Cruiser» (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «GAC» سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون منافسا قويا لسيارات «Land Cruiser» الشهيرة من تويوتا، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

تصميم السيارة
تتميز سيارة «GAC Trumphi ES9» بتصميم خارجي أنيق، ومظهر يوحي بالقوة والحداثة في الوقت نفسه، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 20 إنشا، ومصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، لتوفير إضاءة ممتازة، وفقا لموقع «عالم السيارات».

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

وجاء هيكلها بطول 5 أمتار و11 سم تقريبا، وزوّدت بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ7 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد.

المقصورة الداخلية
صممت قمرة هذه السيارة لتكون أنيقة، ولتوفر أفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب، إذ أدخل في عناصرها الجلد والكروم والخشب الفاخر. كما حصلت واجهة القيادة فيها على أحدث أنظمة المالتيميديا، وجهّزت بشاشتين: واحدة قبالة السائق، وأخرى كبيرة تعمل باللمس، ويمكن من خلالها التحكم في العديد من خصائص المركبة.

نظام النقطة العمياء
حصلت «Trumphi ES9» على نظام «النقطة العمياء»، لتفادي الحوادث، وعدة أنظمة قيادة، لتتحرك بسلاسة على مختلف أنواع الطرق، وزودت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة في أثناء السفر، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.

بالفيديو: 40 ألف دولار للحصول على عائلية «Great Wall»

محرك السيارة
ستطرح من هذه المركبة بعدة نسخ، منها نسخة مزودة بمحرك بنزين توربيني بعزم 190 حصانا، ونسخة فيها نظام هجين يضم محركات تولد عزما يعادل 373 حصانا.

 

 

جاك تقدم «Trumphi ES9» المنافسة القوية لـ«Land Cruiser» (الإنترنت)
جاك تقدم «Trumphi ES9» المنافسة القوية لـ«Land Cruiser» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء

وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء
انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي

انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية

شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري ...
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»

الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي

المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي
في مداخلة مع قناة «الوسط».. رئيس اتحاد يهود ليبيا يتبرأ من لقاء «المنقوش - كوهين» (فيديو)

في مداخلة مع قناة «الوسط».. رئيس اتحاد يهود ليبيا يتبرأ من لقاء «المنقوش - ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
روسيا تطور منصات شحن كهربائية للطرق النائية
روسيا تطور منصات شحن كهربائية للطرق النائية
جاكوار «XKSS» النادرة في مزاد بـ13 مليون دولار
جاكوار «XKSS» النادرة في مزاد بـ13 مليون دولار
«ميني» تطرح الجيل الجديد من «كوبر» و«كانتري» خلال أيام
«ميني» تطرح الجيل الجديد من «كوبر» و«كانتري» خلال أيام
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو...
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان غامض
«لامبورغيني» تكشف مفهوم سيارتها الكهربائية الجديدة بإعلان ......
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة...
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»...
بالفيديو: لادا تروج لسياراتها «X-Cross 5»
بالفيديو: لادا تروج لسياراتها «X-Cross 5»...
المزيد
بالفيديو.. منافس جديد لـ«Land Cruiser» من «GAC»
بالفيديو.. منافس جديد لـ«Land Cruiser» من «GAC»...
مبيعات السيارات الأوروبية تسجل ارتفاعا للشهر الثاني عشر على التوالي
مبيعات السيارات الأوروبية تسجل ارتفاعا للشهر الثاني عشر على ......
«فورد» توقف إنتاج «إيدج» و«ترانزيت»
«فورد» توقف إنتاج «إيدج» و«ترانزيت»...
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025...
«ميني» تطرح الجيل الجديد من «كوبر» و«كانتري» خلال أيام
«ميني» تطرح الجيل الجديد من «كوبر» و«كانتري» خلال أيام...
المزيد