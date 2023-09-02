بالفيديو.. منافس جديد لـ«Land Cruiser» من «GAC»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «GAC» سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون منافسا قويا لسيارات «Land Cruiser» الشهيرة من تويوتا، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

تصميم السيارة

تتميز سيارة «GAC Trumphi ES9» بتصميم خارجي أنيق، ومظهر يوحي بالقوة والحداثة في الوقت نفسه، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 20 إنشا، ومصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، لتوفير إضاءة ممتازة، وفقا لموقع «عالم السيارات».

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وجاء هيكلها بطول 5 أمتار و11 سم تقريبا، وزوّدت بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ7 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد.

المقصورة الداخلية

صممت قمرة هذه السيارة لتكون أنيقة، ولتوفر أفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب، إذ أدخل في عناصرها الجلد والكروم والخشب الفاخر. كما حصلت واجهة القيادة فيها على أحدث أنظمة المالتيميديا، وجهّزت بشاشتين: واحدة قبالة السائق، وأخرى كبيرة تعمل باللمس، ويمكن من خلالها التحكم في العديد من خصائص المركبة.

نظام النقطة العمياء

حصلت «Trumphi ES9» على نظام «النقطة العمياء»، لتفادي الحوادث، وعدة أنظمة قيادة، لتتحرك بسلاسة على مختلف أنواع الطرق، وزودت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة في أثناء السفر، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.

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محرك السيارة

ستطرح من هذه المركبة بعدة نسخ، منها نسخة مزودة بمحرك بنزين توربيني بعزم 190 حصانا، ونسخة فيها نظام هجين يضم محركات تولد عزما يعادل 373 حصانا.





جاك تقدم «Trumphi ES9» المنافسة القوية لـ«Land Cruiser» (الإنترنت)