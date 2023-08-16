«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «كيا» بعض تفاصيل سيارتها المدمجة الكهربائية الجديدة «إي في 5» في وقت مبكرة مما كان متوقع، بفضل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

ومن المقرر أن تطرح «كيا» الفئة الجديدة بشكل رسمي في غضون أسابيع قليلة، على أن تجرى عمليات الإنتاج في الصين، مع خطط للتصدير إلى الأسواق العالمية، كما نقل موقع «كار سكوب».

تصميم السيارة

وعلى الأرجح ستأتي السيارة مع حجمين من الإطارات، 18 و19 بوصة لكن بتصميم الإطارات مقاس 21 بوصة. كما تأتي مع المرايا الجانبية التقليدية، ومقابض جذابة للأبواب، وإضاءة «إل إي دي».

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وتتراوح أبعاد سيارة «إي في5» 181 بوصة طول، وعرض 73 بوصة وارتفاع 67 بوصة، مع قاعدة عجلات 108 بوصات. وهذه المقاسات تجعل السيارة منافسا قويا لسيارة «كيا سبورتاج».

محرك السيارة

وتأتي السيارة مع محرك كهربائي متزامن مغناطيسي من إنتاج «فيتسكو أوتوموتيف»، بقوة 215 حصانا، وعزم دوران 310 نيوتن، وهو أمامي الدفع.

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سرعة السيارة

وتصل السرعة القصوى للسيارة 185 كم/ساعة. والمحرك موصول ببطارية ليثيوم أيون.

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