«ميني كوبر» تختبر سيارتها الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تجري «ميني» اختبارات جديدة على سيارتها الكهربائية بالكامل، وسط تكهنات بأن تأتي السيارة مع محرك قوي بقوة 250 حصانا.

صور مسربة

وبالمقارنة مع سيارة «كوبر إس إي»، كشفت صور مسربة أن فئة «جون كوبر ووركس» الجديدة تأتي بتصميم خارجي أكثر جرأة، مع شبكة أمامية أعرض وذات مظهر رياضي، إضافة إلى العمود الأفقي، حسب موقع «كار سكوب».

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تصميم السيارة و المقصورة الداخلية

كما تأتي مع مصد صدمات أمامي بمظهر جذاب، ومشتت هواء خلفي رياضي، ما يعطيك لمحة عن الإثارة التي تنتظر.

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أما التصميم الداخلي، فإن مقصورة القيادة تأتي مع شاشة عرض دائرية مقاس 9.2 بوصة، مزودة بنظام تشغيل «ميني9» الذي يعمل على نظام «أندرويد». الشاشة تدمج القياسات الإلكترونية ونظام المعلومات، إضافة إلى مساعد صوتي.

بطارية السيارة

وأكدت «ميني» أن سيارتها الكهربائية الجديدة ستأتي مع بطارية بسعة 40.7 ك/واط/ساعة، ومحرك كهربائي ينتج 247 حصانا.

تعرف على جديد ميني كوبر الكهربائية وسعة بطاريتها.(الإنترنت)

تعرف على جديد ميني كوبر الكهربائية وسعة بطاريتها.(الإنترنت)