بالفيديو: 40 ألف دولار للحصول على عائلية «Great Wall»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «Great Wall» سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون منافسا قويا لمركبات «Sienna» الشهيرة من تويوتا.

تصميم السيارة

وحصلت سيارة «Wey Alpine» الجديدة على هيكل ميني فان مدروس ليكون انسيابيا بشكل ممتاز، وتميّزت بعناصر تمنحها مظهر القوة والفخامة مثل واجهتها الأمامية العريضة التي طليت بالكروم، كما جهّزت بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات (LED) وفقا لموقع «عالم السيارات».

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ويبلغ طول المركبة خمسة أمتار تقريبا، وعرضها 196 سم، وارتفاعها 190 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 308 سم، كما جهّزت بعجلات بمقاس 18 إنشا، وأنظمة تعليق تجعل حركتها سلسة ومتوازنة بشكل كبير.

المقصورة الداخلية

وحصلت السيارة على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، وجهّزت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما زوّدت قمرتها بأنظمة تكييف توزع الهواء بصورة ممتازة على الركاب، وثبتت على واجهة القيادة شاشة لمسية كبيرة تستخدم للتحكم بأنظمة الوسائط المتعددة وأنظمة تحديد المواقع والعديد من ميزات المركبة.

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وتعمل السيارة بمنظومة هجينة يدخل فيها محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر ومحرك كهربائي، يولدان معا عزما يعادل 184 حصانا.

سعر السيارة

وستطرح هذه السيارة في الأسواق العالمية بنسخ مختلفة تتراوح أسعارها ما بين 40 و50 ألف دولار.





«Great Wall» تكشف منافسا قويا لسيارات تويوتا العائلية (الإنترنت)