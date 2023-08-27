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«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 27 أغسطس 2023, 12:17 مساء
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية الجديدة
أربع فئات جديدة من سيارة كيا «إي في 9» (الإنترنت)
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كشفت «كيا» العالمية النقاب عن مواصفات وتفاصيل سيارتها الكهربائية الجديدة «إي في 9» موديل 2024، التي من المقرر أن تُطرح نهاية العام الجاري في الولايات المتحدة.

وأكدت «كيا» أنها ستطرح أربع فئات من السيارة: «لايت» و«ويند» و«لاند» و«جي تي لاين»، حسب موقع «كار سكوب».

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تصميم السيارة
تأتي «كيا» الكهربائية الجديدة مع تصميم خلاب في الداخل، وهي مزودة بشاشة عدادات إلكترونية 12.3 بوصة، ونظام معلومات 12.3 بوصة، وشاشة عرض التحكم في الطقس 5 بوصات.

كما تأتي السيارة ذات المقاعد السبعة مع فرش فاخر من الجلد، يشمل عجلة القيادة، مع إضاءة «إل إيه دي» داخلية، ونظام ثنائي للتحكم في الطقس، بالإضافة إلى نظام التحكم في درجة حرارة المقاعد بثمانية اختيارات، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ونظام صوتي بثمانية مكبرات للصوت، وقارئ لبصمة الإصبع.

وفيما يتعلق بشبكة الأمان، تأتي «إي في 9» الكهربائية الجديدة مع حزمة أمان عالية الجودة مثل مساعد تجنب التصادم بالنقطة العمياء والتصادم الأمامي، ونظام تحذير للتصادم الخلفي، وتحذير مغادرة الحارة المرورية، وأجهزة استشعار من أجل المساعدة في صف السيارة، وغيرها من التجهيزات.

بطارية السيارة ومحركها
«إي في 9» مزودة ببطارية قوة 76.1 ك/واط/ساعة، تغذي محركا بجر خلفي ينتج 215 حصانا، وعزم دوران 349 نيوتن. وتصل السيارة إلى سرعة 96 كم/ساعة خلال 7.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة.

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ويمكن أن تقطع السيارة مسافة 359 كم بشحنة واحدة للبطارية التي يمكن إعادة شحنها خلال ست ساعات و45 دقيقة.

أربع فئات جديدة من سيارة كيا «إي في 9» (الإنترنت)
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