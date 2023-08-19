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بالفيديو: رباعية دفع اقتصادية من «BYD»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 11:53 صباحا
بالفيديو: رباعية دفع اقتصادية من «BYD»
«BYD» تطلق رباعية دفع قوية واقتصادية في استهلاك الوقود (الإنترنت)
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بدأت «BYD» بالترويج لسيارتها الجديدة التي طورتها لتكون رباعية دفع قوية وعصرية واقتصادية في استهلاك الوقود في الوقت نفسه.

تصميم السيارة
وتبعا لأحدث التسريبات فإن سيارة «FangChengBao Leopard 5»الجديدة حصلت على هيكل قوي بطول خمسة أمتار تقريبا، مبني على منصات (DM-o) التي أثبتت جدارتها مع عديد السيارات الرباعية الدفع وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

محرك السيارة
والمميز في هذه المركبة هو منظومة الدفع الهجينة الموجودة فيها والتي تحوي محرك بنزين ومحركين كهربائيين، لتولد جميعا عزما يعادل 650 حصانا، وتمكن المركبة من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 4 ثوانٍ.

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وحصلت هذه السيارة على عجلات كبيرة، وعلى أنظمة تعليق مستقلة لكل عجلة على حدة ما سيمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة بسهولة كبيرة.

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وتبين الصور المسربة أن قمرة المركبة جهِّزت بواجهة قيادة مميزة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية كبيرة مثبتة بشكل عمودي في منتصف الواجهة، كما زوِّد المقود بأزرار للتحكم بالصوت وأزار للتحكم بأنظمة تثبيت السرعة.

 

«BYD» تطلق رباعية دفع قوية واقتصادية في استهلاك الوقود (الإنترنت)
«BYD» تطلق رباعية دفع قوية واقتصادية في استهلاك الوقود (الإنترنت)
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