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«فيسكر» الأميركية تكشف الفئة الجديدة من «رونين» الكهربائية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 06 أغسطس 2023, 02:20 مساء
«فيسكر» الأميركية تكشف الفئة الجديدة من «رونين» الكهربائية بالكامل
تعرف على مميزات سيارة فيكسر الكهربائية «رونين جي تي» (الإنترنت)
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كشف مصنع السيارات الرياضية الأميركي «فيسكر» النقاب عن بعض تفاصيل الفئة الجديدة من «رونين جي تي» الرياضية ذات الأبواب الأربعة، وتتسع لخمسة ركاب.
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وستكون سيارة «رونين جي تي» الرياضية أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل رباعية الأبواب تقدمها الشركة، حسب موقع «موتور تريند».

وقد تحفظت الشركة على تفاصيل السيارة، ولكنها أصدرت مقطع فيديو تشويقيا يُظهر الجزء الخلفي من السيارة الكهربائية المقبلة.
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وفي العام الماضي، قال المدير التنفيذي هنريك فيسكر إن الشركة ستعرض النموذج الأولي للسيارة في أغسطس 2023، وسوف تدخل في الإنتاج بسعر مبدئي يقل عن 200 ألف دولار.

بالطبع السيارة الكهربائية المنتظرة لن تكون رخيصة، ولكنها تتماشى مع تسعير المنافسين مثل «تسلا رودستر 2» المقبلة، التي جرى إعلانها في العام 2017.

تعرف على مميزات سيارة فيكسر الكهربائية «رونين جي تي» (الإنترنت)
تعرف على مميزات سيارة فيكسر الكهربائية «رونين جي تي» (الإنترنت)
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