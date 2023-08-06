«فيسكر» الأميركية تكشف الفئة الجديدة من «رونين» الكهربائية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشف مصنع السيارات الرياضية الأميركي «فيسكر» النقاب عن بعض تفاصيل الفئة الجديدة من «رونين جي تي» الرياضية ذات الأبواب الأربعة، وتتسع لخمسة ركاب.

بالفيديو.. تويوتا تكشف «Land Cruiser» الجديدة

وستكون سيارة «رونين جي تي» الرياضية أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل رباعية الأبواب تقدمها الشركة، حسب موقع «موتور تريند».

وقد تحفظت الشركة على تفاصيل السيارة، ولكنها أصدرت مقطع فيديو تشويقيا يُظهر الجزء الخلفي من السيارة الكهربائية المقبلة.

نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب في الصنع

وفي العام الماضي، قال المدير التنفيذي هنريك فيسكر إن الشركة ستعرض النموذج الأولي للسيارة في أغسطس 2023، وسوف تدخل في الإنتاج بسعر مبدئي يقل عن 200 ألف دولار.

بالطبع السيارة الكهربائية المنتظرة لن تكون رخيصة، ولكنها تتماشى مع تسعير المنافسين مثل «تسلا رودستر 2» المقبلة، التي جرى إعلانها في العام 2017.

تعرف على مميزات سيارة فيكسر الكهربائية «رونين جي تي» (الإنترنت)