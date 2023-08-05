بالفيديو.. تويوتا تكشف «Land Cruiser» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة تويوتا اليابانية سيارة «Land Cruiser» الجديدة لعام 2024 التي صممتها لتُحدث بها نقلة نوعية في عالم السيارات الرباعية الدفع.

مواصفات جديدة للسيارة

تختلف السيارة الجديدة بشكل كلي عن نسخ «Land Cruiser» السابقة، إذ حصلت على مظهر أكثر كلاسيكية، وظهر منها نموذجان من مصابيح LED المميزة التصميم، أحدهما نموذج بمصابيح مستديرة، والآخر بمصابيح مستطيلة الشكل فيها 3 وحدات إضاءة رئيسية، حسب موقع «عالم السيارات».

وقد تزينت «Land Cruiser» الجديدة بعجلات عريضة مميزة بمقاس 18 و20 بوصة، وممتصات صدمات وفتحات للعوادم وإطارات بلاستيكية للهيكل أنيقة التصميم.

وتأتي السيارة بطول 4 أمتار و92 سنتيمترا، وعرض 198 سم، وارتفاع 187 سم، ويمكن فتح بابها الخلفي للأعلى. كما يمكن فتح زجاج هذا الباب بشكل منفصل.

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المقصورة الداخلية

داخليا، حصلت «Land Cruiser» الجديدة على أحدث أنظمة المالتي ميديا، وشاشات بمقاس 8 و12.3 بوصة، وأنظمة صوتيات مدعمة بـ14 مكبر صوت عالي الأداء من JBL.

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كما دعمتها تويوتا بسقف بانورامي كبير، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ومحركات توربينية سعة 2.7 لتر بعزم 163 حصانا، ومحركات سعة 2.8 لتر بعزم 204 أحصنة.





تعرف على مواصفات «Land Cruiser» اليابانية الجديدة (الإنترنت)

تعرف على مواصفات «Land Cruiser» اليابانية الجديدة (الإنترنت)