10 نصائح لتنظيف سيارتك من الداخل

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنت تقود سيارتك كثيرا، أو لديك أطفال وحيوانات أليفة، فأنت تعلم مدى صعوبة الحفاظ على نظافة سيارتك من الداخل. لذلك، نستعرض لك أهم النصائح لتنظيف السيارة من الداخل.

أهمية تنظيف السيارة من الداخل

هل هناك أي مساحة يبدو أنها تتراكم فيها الأوساخ والحطام والأشياء العشوائية أكثر من سيارتك؟ يبدو الأمر معقولا. سياراتنا مثل المنازل الصغيرة على عجلات. ومن جولات القهوة في منتصف الرحلة، ووجبات الأطفال الخفيفة، وكفوفهم الموحلة، تتعرض للاتساخ، ومعظمها لا يحتوي على أي علب قمامة، ومن المحتمل أنك لا تقوم فيها بعمليات المسح المعتادة نفسها التي تقوم بها داخل منزلك أيضا.



قد يبدو من الصعب أحيانا التعامل مع الجزء الداخلي للسيارة بكل أركانه وزواياه. لكنك لست بحاجة دائما إلى الإمساك بالمكنسة الكهربائية والفرش والمنظفات، وما إلى ذلك، حيث إن هناك حيلا سهلة للحفاظ على نظافة سيارتك من الداخل دائما.



لست مضطرا للتنظيف العميق للسيارة من الداخل، بل يمكنك الحفاظ عليها نظيفة بسهولة من خلال اتباع هذه النصائح. كما يمكنك اتخاذ خطوات صغيرة للحفاظ على نظافة الجزء الداخلي لسيارتك، والتي يمكن أن تكون بسيطة مثل وضع سلة المهملات في سيارتك، وتنظيف الانسكابات على الفور، واستخدام المنظفات، وما إلى ذلك.

نصائح للحفاظ على نظافة السيارة من الداخل:

نظف المهملات

- تتمثل الخطوة الأولى لتنظيف السيارة الداخلي بكفاءة في جمع الأشياء الكبيرة.

- قبل إخراج المكنسة الكهربائية ومستلزمات التنظيف، يجب إزالة كل القمامة الواضحة.

- تحقق في كل مكان بدقة، فمن المحتمل أن تكون هناك قمامة على الأرض وتحت المقاعد وفي شقوق المقاعد.

- تخلص من أي أغلفة وزجاجات وألعاب وأشياء أخرى لا تستطيع مكنستك الكهربائية التعامل معها.

- يجب إزالة وتنظيف الحصائر الأرضية.

- اسحب فرش الأرضية من السيارة، وهزه قدر الإمكان، فهذا سيجعل الكنس أسهل.

- افرك الفرش بالصابون والماء الساخن أو منظف السجاد الرغوي، واتركه يجف تماما في الهواء قبل إعادة تركيبه.

- نظف المقاعد والأرضيات الداخلية بالمكنسة الكهربائية.

- نظف كلا من المقاعد الأمامية والخلفية والأرضية.

- نظف كل منطقة من السيارة، حتى يمكنك الحصول على مدخل للمكنسة الكهربائية، بما في ذلك أسفل الدواسات، وعلى طول ألواح الأبواب الجانبية.

- هذه خطوة مرضية بشكل خاص في عملية التنظيف الداخلي للسيارة، حيث إنها تزيل الكثير من الأوساخ والشوائب غير المرغوب فيها بسرعة.

امسح الأوساخ والغبار

الآن بعد أن جرى تنظيف السيارة بالمكنسة الكهربائية، امسح بقطعة قماش ناعمة أو مناديل تنظيف كل الأوساخ والأشياء اللاصقة والغبار. يمكنك أيضا رش كمية صغيرة من المنظف الخاص بالسيارة على وحدة التحكم وعجلة القيادة والمنطقة بين المقاعد، لاستعادة مظهر السيارة الجديدة.

ضع حاملات أكواب نظيفة

- يمكن أن تحتوي حاملات الأكواب على الأوساخ والقهوة المنسكبة والشعر الميت وخلايا الجلد.

- جرب استخدام قطعة قطن مغموسة في القليل من محلول التنظيف، للوصول إلى تلك المناطق الصعبة، بالإضافة إلى الشقوق الأخرى.

- في بعض المركبات، يمكن إزالة حامل الأكواب بالكامل، لتسهيل التنظيف.

تنظيف النوافذ الداخلية

- رش محلول تنظيف النوافذ على النوافذ، وامسحه بمنشفة ورقية أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة. يمكنك أيضا مزج كوب من الماء وملعقتين كبيرتين من الخل وكوب من الكحول، للحصول على منظف زجاج منزلي فعال.

إزالة البقع

إذا كانت هناك بقع على المقاعد أو على السجادة (ونحن نضمن وجودها، خاصة إذا كان لديك أطفال) جرب هذا الحل المحلي الصنع.

- في زجاجة رذاذ، اخلط كوبين من الماء وكوبا من الخل ونحو ملعقة كبيرة من صابون الأطباق.

- رش المحلول على البقع واتركه 15 دقيقة، ثم امسحه بقطعة قماش مبللة.

- إذا استمرت البقعة فجرب منتجا متخصصا في القضاء على البقع المستعصية. لكن قبل ذلك، اختبر المنتج في منطقة غير ظاهرة، للتأكد من أن قماش التنجيد ثابت اللون.

إزالة شعر الحيوانات الأليفة

- إذا كان لديك قط أليف أو كلب فأنت تعلم ألم التعامل مع شعر الحيوانات الأليفة في السيارة.

- إذا لم تزل المكنسة الكهربائية كل الفراء فحاول استخدام قفاز مغطى بالمطاط، وما عليك سوى تنظيف الشعر بيدك، وهو سيلتصق كالسحر بالقفازات.

- لحماية الجزء الداخلي لسيارتك من أي ضرر مستقبلي للحيوانات الأليفة، جرب واقي مقعد مقاوم للماء.

توغل في عملية التنظيف إلى داخل الشقوق

- احصل على أداة تحريك طلاء أو اثنتين في المرة المقبلة عندما تكون في متجر لأجهزة الكمبيوتر.

- لف طرفا بقطعة قماش من الألياف الدقيقة، واستخدم العصا في الوصول إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها بين المقاعد، وحول الكونسول المركزي.