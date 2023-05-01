بالفيديو:«Great Wall» تطرح سيارة بيك آب جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت «Great Wall» بطرح سيارة بيك آب كبيرة متطورة في سوق السيارات صنفها الكثيرون كمنافس قوي لسيارات F-150 من فورد.

وتطرح سيارة «GWM Poer KingKong» الجديدة لدى وكلاء علامة «Haval» التجارية، وبنسختين مجهزتين بمحركات ومواصفات مختلفة وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

محركات موفرة للوقود

والنموذج الأول من هذه السيارات الذي يباع في السوق الروسية حصل على محركات توربوديزل بسعة 2.0 لتر وعزم 150 حصانا، ويستهلك هذا المحرك 9.4 لتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة.

أما النموذج الثاني فحصل على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر بعزم 190 حصانا، ويستهلك 11.7 ليتر من الوقود لكل 100 كلم، وخزان الوقود فيه جاء بسعة 78 لترا.

هيكل السيارة بطول 5 أمتار

ويأتي النموذجان المطروحان بمقصورة مجهزة بصفين من المقاعد، وهيكل بطول 5 أمتار و64 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 181 سم، أما الصندوق الخلفي لهذه السيارات فيمكنه نقل حمولة تزن 975 كلغ تقريبا.

بالفيديو: «بيك آب» موفرة للوقود من شيفروليه

وحصلت هذه المركبات على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية كبيرة في منتصفها، وشاشة قبالة السائق، وجهّزت بأنظمة تدفئة للمقاعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية وكاميرات مثبتة على المرايا الجانبية.

وتطرح هذه السيارات مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية بست سرعات، ونظام دفع رباعي.



