بالفيديو: تعرف على وظيفة تيل الفرامل وعلامات تلفه

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر تيل الفرامل من أهم أجزاء نظام الفرامل كما أنها أكثر قطعة تتلف ويجرى تغييرها في منظومة الفرامل بسبب الاحتكاك وخاصة إذا كانت ذات جودة رديئة.

يتلخص نظام الفرامل أو بريك السيارة ببساطة، بأن السائق يدوس بقدمه على دعسة الفرامل وتتحرك باقي الأجزاء لدفع (الفحمات، الأقمشة، التيل) لتضغط على الهوبات لتخفف سرعة السيارة أو توقفها بالكامل.

ومن علامات تلف تيل الفرامل هو ظهور لمبة الفرامل مضيئة على تابلوه السيارة ولكن قد يكون السبب أن الفرامل اليدوية مرفوعة.

أو انخفاض الدواسة دون الضغط عليها أو كما يقال في العامية راح البريك ولا توجد استجابة، وقد تشعر باهتزاز دواسة الفرامل أو انتفاضها.

كما ستلاحظ صدور صوت صرير أو صفير حاد مزعج أثناء الضغط على دواسة الفرامل ولكن إذا كانت تيل الفرامل جديدة فذلك يدل على أنها متدنية الجودة ولكن سيختفي الصوت بعد فترة من الزمن.

ينصح عند استبدال تيل الفرامل التالفة بالجديد بشراء تيل فرامل أصلية وتجنب الفرامل التجارية أو المقلدة الرخيصة التي ستخسرها بسرعة وتحتاج إلى تبديلها مرة أخرى.

ومن ثم يتوجب عليك أن تتفقد مستوى زيت المكابح في سيارتك باستمرار وزيادة الزيت المناسب إلى المستوى المطلوب.

كما يتوجب فحص ضغط الإطارات ومحاولة تجنب القيادة في الشوارع المزدحمة قدر الإمكان لتقليل استخدام الفرامل.

وإذا لاحظت ظهور إحدى علامات وجود مشكلة في الفرامل أثناء قيادة سيارتك يتوجب عليك فحصها في ورشة من قبل مختص.

كما ينصح بإجراء فحص دوري للمكابح يتضمن التأكد من مستوى زيت المكابح وسماكة تيل الفرامل التي يتوجب أن تكون أكثر من 3 ملم.

وفي حال وجود نقص في الزيت التأكد من عدم وجود تسرب وإضافة زيت مكابح للسيارة لرفعه إلى المستوى المطلوب، وتغيير المكابح إذا كانت متآكلة وأقل من الحد الأدنى للسماكة المقبولة حتى لا تضر ديسك الفرامل أثناء احتكاكها به.

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