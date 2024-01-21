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بالفيديو: بخاخ الأرز لعلاج الشعر التالف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 11:57 صباحا
بالفيديو: بخاخ الأرز لعلاج الشعر التالف
طريقة تحضير سبراي لعلاج الشعر الجاف والتالف من الأرز (أرشيفية: الإنترنت)
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إليك في هذا الفيديو طريقة تحضير سبراي لعلاج الشعر الجاف والتالف، الذي يساعد في إعادة التوازن إليه. لتحضير هذا السبراي فأنت بحاجة إلى نصف كوب من الأرز، و4 أكواب من الماء.

هذه الوصفة ستزيد من لمعان الشعر، وتحميه من التساقط الجفاف، وظهور القشرة أيضا.

اغسلي الأرز وضعيه في وعاء، واضيفي إليه أكواب الماء، واتركيه 24 ساعة في حرارة الغرفة.

ثم صفي الأرز، وخذي الماء المتبقي في الوعاء، ووزعيه على كامل الشعر من الجذور إلى الأطراف قبل ساعة من الاستحمام، وذلك مرة في الأسبوع.
شاهدي الفيديو، وحضري هذا الماسك لتحصلين على شعر لامع.

 

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